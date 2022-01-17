Лукашенко назвал примерные сроки проведения военных учений России и Белоруссии

Совместные учения вооружённых сил Белоруссии и России планируется провести в феврале, заявил президент соседнего государства Александр Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА.

"Мы учения планировали начать в феврале. Точную дату определяйте, сообщайте, чтобы нас не упрекали, что мы тут с бухты-барахты какие-то войска стянули, чуть ли не воевать собираемся", — пояснил Лукашенко на совещании, где обсуждался замысел совместного оперативного учения вооружённых сил Белоруссии и России.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в свою очередь доложил, что все вопросы с российской стороной оговорены, но точная дата ещё определяется, однако известно, что начаться манёвры должны в феврале. А Лукашенко подчеркнул, что "солидные учения" должны пройти на западной и южной границах республики в "белорусском балконе". По его словам, это должны быть "нормальные учения по отработке определённого замысла в противостоянии с этими силами: запада (Прибалтика и Польша) и юга (Украина)".