Песков: Кремль не видит необходимости в новых указаниях регионам из-за "омикрона"
Губернаторы принимают решения на основе ситуации в возглавляемых регионах, отметил он.
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Кремль не видит необходимости в дополнительных указаниях регионам в связи с распространением коронавируса, в том числе омикрон-штамма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что особые полномочия глав субъектов никто не отменял.
"Эта работа сейчас ведётся и президентом, и правительством фактически на ежедневной основе. С регионами постоянно общаются и [вице-премьер Татьяна] Голикова, и [председатель правительства Михаил] Мишустин, и президент общается с руководителями регионов", — ответил Песков на вопрос, будет ли какой-то "циркуляр" от Кремля в связи с распространением "омикрона".
Представитель президента отметил, что губернаторы наделены особыми полномочиями, поэтому они все действуют в первую очередь с оглядкой на ситуацию в своих регионах. В связи с этим необходимости в каких-то дополнительных действиях нет, они и так выполняются, заключил Песков.
Напомним, за сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, это максимальное значение с 10 декабря. Нынешний подъём заболеваемости эксперты связывают с новым штаммом ковида "омикрон", который нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Первые случаи заражения этой разновидностью выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.
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