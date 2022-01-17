Песков: Кремль не видит необходимости в новых указаниях регионам из-за "омикрона"

Кремль не видит необходимости в дополнительных указаниях регионам в связи с распространением коронавируса, в том числе омикрон-штамма, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он напомнил, что особые полномочия глав субъектов никто не отменял.

"Эта работа сейчас ведётся и президентом, и правительством фактически на ежедневной основе. С регионами постоянно общаются и [вице-премьер Татьяна] Голикова, и [председатель правительства Михаил] Мишустин, и президент общается с руководителями регионов", — ответил Песков на вопрос, будет ли какой-то "циркуляр" от Кремля в связи с распространением "омикрона".