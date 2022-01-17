Губернатор Кузбасса Цивилёв во второй раз заразился ковидом
В прошлый раз глава региона болел в октябре 2020 года. Тогда госпитализация ему тоже не потребовалась.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв. © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв во второй раз заразился коронавирусом. Как сообщает телеграм-канал руководителя региона, болезнь протекает в лёгкой форме, в связи с чем он продолжает исполнять свои обязанности удалённо.
"Губернатор Сергей Цивилёв 17 января получил положительный результат ПЦР-теста на CoViD-19, глава региона переносит заболевание в лёгкой форме и продолжает работать дистанционно", — говорится в сообщении.
В прошлый раз Сергей Цивилёв болел ковидом в октябре 2020 года. Болезнь протекала в лёгкой форме, поэтому госпитализация не понадобилась. Тогда на самоизоляции губернатор также продолжал работать в дистанционном формате.
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