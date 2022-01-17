За сутки в России выявили 30 726 случаев ковида, это максимум с 10 декабря

За сутки в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса, это максимальное значение с 10 декабря. Также зафиксировано 670 летальных исходов и 19 756 выздоровевших.

Таким образом, всего с начала эпидемии в нашей стране заболело 10 834 260 человек, умерло 321 990, выздоровел 9 878 371.

Нынешний подъём заболеваемости эксперты связывают с новым штаммом ковида "омикрон". Напомним, что новый вариант B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря. В Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME) пришли к выводу, что пик заболеваемости "омикроном" в России придётся на 22 января.