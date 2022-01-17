Учёные IHME спрогнозировали пик заболеваемости "омикроном" в России

Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон" в России придётся на конец января — начало февраля. К такому выводу пришли в Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

При этом называется и точная дата подъёма заболеваемости — 22 января. А 5 февраля, как пишет со ссылкой на научные данные газета "Ведомости", это будет очевидно и по официальной статистике. В данный период могут выявлять около 85 700 случаев ковида в сутки.

Также, по оценке IHME, пик нагрузки на систему здравоохранения произойдёт 9 февраля и потребует 133 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года. Впоследствии, как ожидают эксперты института, количество случаев пойдёт на спад и к концу февраля опустится до 30 тысяч в сутки.