Учёные IHME спрогнозировали пик заболеваемости "омикроном" в России
По их расчётам, суточное количество заражений в этот период может превышать 80 тысяч.
© Pixabay
Пик заболеваемости новым штаммом коронавируса "омикрон" в России придётся на конец января — начало февраля. К такому выводу пришли в Институте показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).
При этом называется и точная дата подъёма заболеваемости — 22 января. А 5 февраля, как пишет со ссылкой на научные данные газета "Ведомости", это будет очевидно и по официальной статистике. В данный период могут выявлять около 85 700 случаев ковида в сутки.
Также, по оценке IHME, пик нагрузки на систему здравоохранения произойдёт 9 февраля и потребует 133 200 коек, что сравнимо с загрузкой больниц в ноябре 2021 года. Впоследствии, как ожидают эксперты института, количество случаев пойдёт на спад и к концу февраля опустится до 30 тысяч в сутки.
Прогноз IHME основан на предыдущих тенденциях и обновляется каждые две недели.
Напомним, что новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре минувшего года. Он был назван греческой буквой "омикрон". Первые случаи заражения этим штаммом выявили в России 14 декабря, к концу года таких пациентов стало больше ста, сейчас их более 700. В ВОЗ прогнозируют, что более 50% населения Европы заразятся "омикроном" в ближайшие шесть-восемь недель.
Комментариев: 0