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Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V"

Чтобы попасть на территорию страны, необходимо пройти полный курс вакцинации.

17 января, 05:11
<p>© ТАСС / Кухмарь Кирилл</p>

© ТАСС / Кухмарь Кирилл

Власти Австралии разрешили въезд в страну привитым российской вакциной "Спутник V". Об этом говорится на сайте местного Министерства внутренних дел.

Ведомство опубликовало новый перечень "одобренных или признанных вакцин", разрешённых в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации от коронавирусной инфекции, в числе которых появился препарат российского производства. Уточняется, что для въезда в страну необходимо пройти полный курс вакцинации "Спутником V", то есть сделать две прививки.

В Австрии занялись вопросом выдачи ковид-сертификатов привитым "Спутником V"

В Австрии занялись вопросом выдачи ковид-сертификатов привитым "Спутником V"

Напомним, ранее Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные вакциной "Спутник V", у прибывающих в страну граждан других государств. Регулятор отметил, что две дозы российского препарата показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения ковидом и на 98–100% защищают от тяжёлого течения болезни и смерти.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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