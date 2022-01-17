Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V"
Чтобы попасть на территорию страны, необходимо пройти полный курс вакцинации.
© ТАСС / Кухмарь Кирилл
Власти Австралии разрешили въезд в страну привитым российской вакциной "Спутник V". Об этом говорится на сайте местного Министерства внутренних дел.
Ведомство опубликовало новый перечень "одобренных или признанных вакцин", разрешённых в качестве основания для подтверждения статуса вакцинации от коронавирусной инфекции, в числе которых появился препарат российского производства. Уточняется, что для въезда в страну необходимо пройти полный курс вакцинации "Спутником V", то есть сделать две прививки.
Напомним, ранее Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные вакциной "Спутник V", у прибывающих в страну граждан других государств. Регулятор отметил, что две дозы российского препарата показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения ковидом и на 98–100% защищают от тяжёлого течения болезни и смерти.
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