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В Бурятии впервые выявили случаи заражения "омикроном"

В регионе зафиксировано четверо заболевших новым вариантом ковида. Среди них 15-летний подросток.

17 января, 03:46

© ТАСС / Владимир Гердо

В Бурятии выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.

"В минувшую субботу мы получили результаты: у нас выявлено два случая выявления штамма коронавируса "омикрон". Сегодня ещё два случая выявлено. То есть четыре подтверждённых случая мутированного штамма "омикрон" — это трое взрослых и один подросток 15 лет", — сказала Кузьмина, отметив, что в связи с этим проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.

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Также "омикрон" впервые выявили в Красноярске. Об этом главный санитарный врач края Дмитрий Горяев написал в своём телеграм-канале.

За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", — сообщил медик.

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Как добавил Горяев, все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом контактов инфицированных, проводятся в полном объёме.

Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил об особой опасности омикрон-штамма для детей. Этот вариант коронавируса по сравнению с "дельтой" очень легко размножается в бронхах и намного хуже — в лёгких, отметил специалист. А учёные из Бостонского университета предрекли появление мощных мутаций ковида из-за "омикрона". По их словам, сдержать инфекцию способны вакцинация и ношение масок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против "омикрона".

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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