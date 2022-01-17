В Бурятии впервые выявили случаи заражения "омикроном"
В регионе зафиксировано четверо заболевших новым вариантом ковида. Среди них 15-летний подросток.
© ТАСС / Владимир Гердо
В Бурятии выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила журналистам заместитель руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Елена Кузьмина.
"В минувшую субботу мы получили результаты: у нас выявлено два случая выявления штамма коронавируса "омикрон". Сегодня ещё два случая выявлено. То есть четыре подтверждённых случая мутированного штамма "омикрон" — это трое взрослых и один подросток 15 лет", — сказала Кузьмина, отметив, что в связи с этим проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
"Ни головной, ни суставной боли, ничего": Практикующий врач назвал пять главных симптомов "омикрона"
Также "омикрон" впервые выявили в Красноярске. Об этом главный санитарный врач края Дмитрий Горяев написал в своём телеграм-канале.
За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", — сообщил медик.
Как добавил Горяев, все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом контактов инфицированных, проводятся в полном объёме.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил об особой опасности омикрон-штамма для детей. Этот вариант коронавируса по сравнению с "дельтой" очень легко размножается в бронхах и намного хуже — в лёгких, отметил специалист. А учёные из Бостонского университета предрекли появление мощных мутаций ковида из-за "омикрона". По их словам, сдержать инфекцию способны вакцинация и ношение масок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против "омикрона".
Комментариев: 0