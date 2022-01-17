В Бурятии впервые выявили случаи заражения "омикроном"

"В минувшую субботу мы получили результаты: у нас выявлено два случая выявления штамма коронавируса "омикрон". Сегодня ещё два случая выявлено. То есть четыре подтверждённых случая мутированного штамма "омикрон" — это трое взрослых и один подросток 15 лет", — сказала Кузьмина, отметив, что в связи с этим проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.