В Госдуму внесён законопроект об отмене коммунальных платежей для ветеранов ВОВ
Согласно финансово-экономическому обоснованию инициативы, дополнительные расходы федерального бюджета составят порядка 575 миллионов рублей.
© ТАСС / Сергей Коньков
Депутаты Госдумы Ярослав Нилов, Дмитрий Свищёв, Алексей Диденко и Сергей Леонов (фракция ЛДПР) внесли в нижнюю палату парламента РФ законопроект, согласно которому предлагается с 1 июля этого года полностью компенсировать оплату коммунальных платежей ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны. Об этом Нилов сообщил в своём телеграм-канале.
"Отдавая дань глубокого уважения инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, которых с каждым годом остаётся с нами всё меньше, законопроектом предлагается внести изменения в статьи 14 и 15 Федерального закона "О ветеранах", предусматривающие предоставление указанным категориям граждан меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг", — сказано в пояснительной записке парламентариев.
Авторы идеи напомнили, что сейчас ветеранам и инвалидам ВОВ предоставляется мера социальной поддержки в виде компенсации 50% расходов на оплату жилых помещений, взноса на капремонт общего имущества в многоквартирном доме и коммунальных услуг. Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, дополнительные расходы федерального бюджета составят порядка 575 миллионов рублей.
Ранее президент России Владимир Путин предложил правительству поднять пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что решение об индексации пенсий внесут в уже существующий закон. По её словам, это позволит оперативнее принять предложение.
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