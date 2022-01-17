The Telegraph: Премьера Британии Джонсона допросили из-за вечеринок во время локдауна
По данным СМИ, на этой неделе должен быть опубликован отчёт о ситуации вокруг предполагаемых нарушений.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон © ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth
Старшая госслужащая Сью Грей допросила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в связи с вечеринками, которые устраивались в его резиденции во время действия карантинных ограничений, связанных с ковидом. Об этом пишет газета The Telegraph, ссылаясь на свои источники.
По данным СМИ, глава британского правительства сообщил Грей имеющиеся у него сведения. Другие подробности допроса пока не известны.
На этой неделе должен быть опубликован отчёт о ситуации вокруг предполагаемых нарушений. Окружение Джонсона, по данным издания, намерено дать ответ на выводы следствия и обещает пересмотреть "культуру употребления алкоголя". Кроме того, не исключаются увольнения ряда высокопоставленных сотрудников правительства.
Ранее бывший глава пресс-службы Джонсона Джеймс Слэк принёс извинения за вечеринку, которую он устроил по случаю перехода на другую работу во время локдауна в апреле 2021 года.
Вечеринки с распитием спиртных напитков, о которых впервые сообщила газета The Telegraph, прошли в ночь перед похоронами принца Филиппа 16 апреля 2021 года. Причём в то же время в стране действовали жёсткие антикоронавирусные правила, согласно которым, в частности, запрещалось собираться компаниями внутри помещений. На следующий день Елизавета II прощалась со своим мужем, который умер в возрасте 99 лет.
В декабре Лайф писал о том, что рейтинг Джонсона обрушился после новости о скандальной вечеринке в разгар пандемии. Согласно опросу, лишь 24% британцев относятся к премьеру положительно, в то время как 66% — отрицательно. При этом недовольство политиком усиливается в том числе среди сторонников правящей партии.
Комментариев: 0