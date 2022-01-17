Южнокорейские военные считают, что КНДР одновременно запустила две баллистические ракеты
По их данным, пуск был произведён из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна.
© ТАСС / AP / Lee Jin-man
КНДР в понедельник, 17 января, произвела, предположительно, одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).
По его данным, запуск был произведён из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Других подробностей КНШ пока не приводит.
Тем временем в Японии в связи с очередным ракетным испытанием Пхеньяна создали кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды. Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио решительно осуждает ракетные испытания Северной Кореи, которые, по его словам, представляют угрозу для Японии, региона и всего международного сообщества.
При этом информации об ущербе после ракетного пуска пока не поступало. Уточняется, что снаряды, предположительно, упали в Японское море за пределами исключительной экономической зоны Страны восходящего солнца.
Этот пуск стал уже четвёртым с начала года. Первые три состоялись 5, 11 и 14 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.
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