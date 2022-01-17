Южнокорейские военные считают, что КНДР одновременно запустила две баллистические ракеты

КНДР в понедельник, 17 января, произвела, предположительно, одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом сообщил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

По его данным, запуск был произведён из района международного аэропорта Сунан в окрестностях Пхеньяна. Других подробностей КНШ пока не приводит.

Тем временем в Японии в связи с очередным ракетным испытанием Пхеньяна создали кризисный штаб при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды. Генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио решительно осуждает ракетные испытания Северной Кореи, которые, по его словам, представляют угрозу для Японии, региона и всего международного сообщества.