Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты
По её данным, снаряд упал в воду Японского моря. Ведомство предупредило находящиеся в этом районе рыболовные суда о возможной опасности и призвало их не приближаться к месту падения ракеты.
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КНДР 17 января произвела запуск, предположительно, баллистической ракеты. Об этом сообщает Береговая охрана Японии.
По её данным, снаряд упал в воду Японского моря. Ведомство предупредило находящиеся в этом районе рыболовные суда о возможной опасности и призвало их не приближаться к месту падения ракеты. Южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных страны подтверждает информацию о запуске, но не уточняет, о каком именно типе снаряда идёт речь.
Этот пуск стал уже четвёртым с начала года. Первые три состоялись 5, 11 и 14 января. Ранее постпред США Линда Томас-Гринфилд предложила ввести санкции ООН против КНДР из-за пусков ракет. Пхеньян в ответ пригрозил Вашингтону жёсткими мерами.
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