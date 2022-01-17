Береговая охрана Японии сообщила о запуске КНДР баллистической ракеты

По её данным, снаряд упал в воду Японского моря. Ведомство предупредило находящиеся в этом районе рыболовные суда о возможной опасности и призвало их не приближаться к месту падения ракеты. Южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на военных страны подтверждает информацию о запуске, но не уточняет, о каком именно типе снаряда идёт речь.