Вучич: Более 60% участников референдума в Сербии проголосовали за изменения в конституции

Жители Сербии поддержали на прошедшем референдуме изменения в конституции страны в области правосудия. Об этом заявил президент республики Александр Вучич в обращении к нации по итогам голосования.

"На основании 97,02% обработанных бюллетеней за проголосовали 60,48% вышедших на голосование граждан, а 39,52% проголосовали против. Всего проголосовало более 1,8 миллиона человек, преимущество проголосовавших за составило более 400 тысяч человек. Поздравляю граждан Сербии, которые проголосовали за изменения в конституции", — сказал глава государства, отметив, что явка составила около 30%.

Политик подчеркнул, что Сербия направила позитивный сигнал миру, и выразил уверенность, что в ближайшее время власти страны смогут сделать шаги по дальнейшей демократизации и независимости судебной власти. Также Вучич сообщил, что в столице страны Белграде большинство проголосовавших выступили против изменений в конституции.

Вынесенные на референдум изменения касаются избрания судей и прокуроров. Согласно поправке, теперь их будет избирать Высокий совет, а не парламент. В Высокий совет судейства войдут шесть судей, избранных другими судьями, четыре юриста, избранных парламентом, и председатель Верховного суда. В аналогичный прокурорский орган — пять общественных прокуроров, четыре члена, избираемых парламентом, а также министр юстиции и верховный прокурор.