Лайф публикует видео с места ограбления вдовы Градского Марины Коташенко на 100 млн рублей

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое у дома вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Именно отсюда накануне грабители вынесли 100 миллионов рублей. Кадры в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Дом вдовы Александра Градского Марины Коташенко, который ограбили на 100 млн рублей. Видео © LIFE

На кадрах особняк, в котором проживает Коташенко. Он находится в деревне Мишуткино в Наро-Фоминском районе Московской области. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры.