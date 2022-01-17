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Лайф публикует видео с места ограбления вдовы Градского Марины Коташенко на 100 млн рублей

Коттедж, где проживает женщина, находится в деревне Мишуткино в Наро-Фоминском районе Московской области. На месте сейчас работают правоохранительные органы.

16 января, 23:30

Дом вдовы Александра Градского Марины Коташенко, который ограбили на 100 млн рублей © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое у дома вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Именно отсюда накануне грабители вынесли 100 миллионов рублей. Кадры в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).

Дом вдовы Александра Градского Марины Коташенко, который ограбили на 100 млн рублей. Видео © LIFE

На кадрах особняк, в котором проживает Коташенко. Он находится в деревне Мишуткино в Наро-Фоминском районе Московской области. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры.

Говорили, что она должна денег, которые ей не принадлежат: Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского Марины Коташенко на 100 млн рублей

Говорили, что она должна денег, которые ей не принадлежат: Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского Марины Коташенко на 100 млн рублей

Напомним, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского Марину Коташенко на 100 миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, заставили вернуться домой и отдать деньги.

Адвокат Жорин указал на странности в деле об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко

Адвокат Жорин указал на странности в деле об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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