Лайф публикует видео с места ограбления вдовы Градского Марины Коташенко на 100 млн рублей
Коттедж, где проживает женщина, находится в деревне Мишуткино в Наро-Фоминском районе Московской области. На месте сейчас работают правоохранительные органы.
Дом вдовы Александра Градского Марины Коташенко, который ограбили на 100 млн рублей © LIFE
В распоряжении Лайфа оказалось видео, снятое у дома вдовы Александра Градского Марины Коташенко. Именно отсюда накануне грабители вынесли 100 миллионов рублей. Кадры в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS).
Дом вдовы Александра Градского Марины Коташенко, который ограбили на 100 млн рублей. Видео © LIFE
На кадрах особняк, в котором проживает Коташенко. Он находится в деревне Мишуткино в Наро-Фоминском районе Московской области. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры.
Говорили, что она должна денег, которые ей не принадлежат: Раскрыты подробности ограбления вдовы Градского Марины Коташенко на 100 млн рублей
Напомним, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского Марину Коташенко на 100 миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, заставили вернуться домой и отдать деньги.
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