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Адвокат Жорин указал на странности в деле об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко

По словам юриста, существует большое количество и методик, и технических способов по раскрытию подобного рода преступлений.

16 января, 22:59
<p>Марина Коташенко © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo.php?fbid=112813655500023&set=pb.100003141682374.-2207520000..&type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Марина Коташенко</a></p>

Марина Коташенко © Facebook / Марина Коташенко

Расследование вооружённого нападения и ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко может иметь крайне неожиданный исход. Такое мнение выразил адвокат Сергей Жорин.

Юрист обратил внимание на одно весьма странное обстоятельство в истории с похищением у женщины 100 миллионов рублей. Жорин отметил, что, согласно информации некоторых СМИ, преступление было совершено 16 января около 13 часов дня, однако в полицию Коташенко решила обратиться лишь спустя семь часов — около 20:00.

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"Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она этого не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам", — подчеркнул Жорин в беседе с Пятым каналом.

На эту же версию наталкивают и появившиеся в СМИ сообщения о том, что якобы и сами полицейские сомневаются в искренности рассказа вдовы Градского.

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"Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определённое отношение к происшествию в виде соучастия в нём, это, на мой взгляд, глупо. Потому что, во-первых, это вскроется, а во-вторых, это может считаться основанием признания её как минимум недостойным наследником, а как максимум — и привлечения к уголовной ответственности", — поведал адвокат.

При этом, как добавил Жорин, подтверждений этой версии пока нет, поэтому отрицать факт вооружённого ограбления Коташенко нельзя. Правда, тогда вопросы уже появляются к самим злоумышленникам, которые повели себя весьма непредусмотрительно. Как уточнил юрист, сейчас существует большое количество и методик, и технических способов по раскрытию подобного рода преступлений. Адвокат выразил уверенность, что это ограбление будет расследовано крайне оперативно. Также Жорин не исключил, что грабители могли наблюдать за вдовой музыканта и действовать по чьей-либо наводке, что сужает круг лиц, имеющих отношение к преступлению.

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Напомним, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье неизвестные ограбили вдову Градского Марину Коташенко на 100 миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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