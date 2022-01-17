Адвокат Жорин указал на странности в деле об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко

Расследование вооружённого нападения и ограбления вдовы Александра Градского Марины Коташенко может иметь крайне неожиданный исход. Такое мнение выразил адвокат Сергей Жорин.

Юрист обратил внимание на одно весьма странное обстоятельство в истории с похищением у женщины 100 миллионов рублей. Жорин отметил, что, согласно информации некоторых СМИ, преступление было совершено 16 января около 13 часов дня, однако в полицию Коташенко решила обратиться лишь спустя семь часов — около 20:00.

"Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она этого не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам", — подчеркнул Жорин в беседе с Пятым каналом.

На эту же версию наталкивают и появившиеся в СМИ сообщения о том, что якобы и сами полицейские сомневаются в искренности рассказа вдовы Градского.

"Если действительно вдова рассказывает неправду или имеет определённое отношение к происшествию в виде соучастия в нём, это, на мой взгляд, глупо. Потому что, во-первых, это вскроется, а во-вторых, это может считаться основанием признания её как минимум недостойным наследником, а как максимум — и привлечения к уголовной ответственности", — поведал адвокат.

При этом, как добавил Жорин, подтверждений этой версии пока нет, поэтому отрицать факт вооружённого ограбления Коташенко нельзя. Правда, тогда вопросы уже появляются к самим злоумышленникам, которые повели себя весьма непредусмотрительно. Как уточнил юрист, сейчас существует большое количество и методик, и технических способов по раскрытию подобного рода преступлений. Адвокат выразил уверенность, что это ограбление будет расследовано крайне оперативно. Также Жорин не исключил, что грабители могли наблюдать за вдовой музыканта и действовать по чьей-либо наводке, что сужает круг лиц, имеющих отношение к преступлению.