Учёные "Вектора" определили живучесть омикрон-штамма на различных поверхностях
По их словам, динамика снижения инерционности нового штамма не отличается от других вариантов коронавируса, поэтому использование дезинфицирующих средств остаётся эффективным методом профилактики.
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Способность штамма коронавируса "омикрон" к заражению с течением времени уменьшается на различных поверхностях. Об этом рассказали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Отмечается, что для оценки уровня заразности "омикрона" учёные провели серию экспериментов, чтобы определить жизнеспособность вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30–40 процентов) и температуры (26–28 градусов).
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"Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестаёт выявляться менее чем через 24 часа", — приводит слова специалистов РИА "Новости".
Учёные добавили, что во внешней среде способность вируса к заражению с течением времени сокращается. По словам экспертов, динамика снижения инерционности "омикрона" не отличается от других штаммов коронавируса, поэтому использование дезинфицирующих средств остаётся эффективным методом обеззараживания для профилактики инфицирования.
Ранее учёные из Бостонского университета предрекли появление мощных мутаций ковида из-за "омикрона". По словам специалистов, сдержать инфекцию способны вакцинация и ношение масок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против "омикрона".
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