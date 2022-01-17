Учёные "Вектора" определили живучесть омикрон-штамма на различных поверхностях

Способность штамма коронавируса "омикрон" к заражению с течением времени уменьшается на различных поверхностях. Об этом рассказали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

Отмечается, что для оценки уровня заразности "омикрона" учёные провели серию экспериментов, чтобы определить жизнеспособность вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30–40 процентов) и температуры (26–28 градусов).

"Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестаёт выявляться менее чем через 24 часа", — приводит слова специалистов РИА "Новости".

Учёные добавили, что во внешней среде способность вируса к заражению с течением времени сокращается. По словам экспертов, динамика снижения инерционности "омикрона" не отличается от других штаммов коронавируса, поэтому использование дезинфицирующих средств остаётся эффективным методом обеззараживания для профилактики инфицирования.