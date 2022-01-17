В Босфорском проливе восстановили движение судов после аварии сухогруза

Телеканал A Haber уточняет, что у сухогруза, следовавшего из турецкого города Текирдаг в Румынию, сломался двигатель. В этот момент судно находилось возле моста Султана Селима Явуза. На помощь к Brave Knight были отправлены буксир и катер. В результате судно поставили на якорь в районе стоянки Сарыер-Бююкдере. Когда работы закончились, движение было восстановлено.