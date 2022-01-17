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В Босфорском проливе восстановили движение судов после аварии сухогруза

На помощь к Brave Knight были отправлены буксир и катер. В результате судно поставили на якорь в районе стоянки Сарыер-Бююкдере.

16 января, 23:09

Кадр из видео © Twitter / theragex

Движение судов в Босфорском проливе, остановленное из-за поломки сухогруза, нормализовалось. Об этом сообщает Управление береговой охраны Турции.

"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Brave Knight", — отметили в ведомстве.

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Телеканал A Haber уточняет, что у сухогруза, следовавшего из турецкого города Текирдаг в Румынию, сломался двигатель. В этот момент судно находилось возле моста Султана Селима Явуза. На помощь к Brave Knight были отправлены буксир и катер. В результате судно поставили на якорь в районе стоянки Сарыер-Бююкдере. Когда работы закончились, движение было восстановлено.

Ранее Лайф сообщал, что шторм чуть не выбросил сухогруз "Санкт-Петербург" на берег в Грузии. К счастью, экипажу удалось восстановить управление судном.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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