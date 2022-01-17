В Босфорском проливе восстановили движение судов после аварии сухогруза
На помощь к Brave Knight были отправлены буксир и катер. В результате судно поставили на якорь в районе стоянки Сарыер-Бююкдере.
Кадр из видео © Twitter / theragex
🇹🇷🚢❌ A freighter heading to Romania broke down in the Bosphorus (near Yavuz Sultan Selim Bridge), blocking the narrow strait and halting traffic in both directions, according to the Turkish Coast Guard. pic.twitter.com/5JTll7wATx— The RAGE X (@theragex) January 16, 2022
Движение судов в Босфорском проливе, остановленное из-за поломки сухогруза, нормализовалось. Об этом сообщает Управление береговой охраны Турции.
"Движение судов в оба направления в Босфоре временно приостановлено из-за поломки сухогруза Brave Knight", — отметили в ведомстве.
Телеканал A Haber уточняет, что у сухогруза, следовавшего из турецкого города Текирдаг в Румынию, сломался двигатель. В этот момент судно находилось возле моста Султана Селима Явуза. На помощь к Brave Knight были отправлены буксир и катер. В результате судно поставили на якорь в районе стоянки Сарыер-Бююкдере. Когда работы закончились, движение было восстановлено.
Ранее Лайф сообщал, что шторм чуть не выбросил сухогруз "Санкт-Петербург" на берег в Грузии. К счастью, экипажу удалось восстановить управление судном.
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