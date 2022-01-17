Звезда сериала "Клон" Франсуаза Фортон умерла в возрасте 64 лет
Причиной смерти актрисы стал рак. Онкозаболевание у неё диагностировали ещё в 1989 году.
Франсуаза Фортон © Instagram / francoiseforton
Бразильская актриса Франсуаза Фортон умерла в возрасте 64 лет в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Extra Globo.
Причиной смерти артистки, известной многим российским зрителям по сериалу Клон" (сыграла роль Симоне, помощницы профессора Альбьери), стало онкологическое заболевание. Рак шейки матки у актрисы диагностировали ещё в 1989 году.
Помимо "Клона" Фортон снялась в таких сериалах, как "Во имя любви", "Любовь к жизни", "Моя любовь, моя печаль" и многих других. Её последней работой стала роль Олимпии в сериале "Любовь вне равных".
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