Звезда сериала "Клон" Франсуаза Фортон умерла в возрасте 64 лет

Бразильская актриса Франсуаза Фортон умерла в возрасте 64 лет в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Extra Globo.

Причиной смерти артистки, известной многим российским зрителям по сериалу Клон" (сыграла роль Симоне, помощницы профессора Альбьери), стало онкологическое заболевание. Рак шейки матки у актрисы диагностировали ещё в 1989 году.

Помимо "Клона" Фортон снялась в таких сериалах, как "Во имя любви", "Любовь к жизни", "Моя любовь, моя печаль" и многих других. Её последней работой стала роль Олимпии в сериале "Любовь вне равных".