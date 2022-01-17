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Звезда сериала "Клон" Франсуаза Фортон умерла в возрасте 64 лет

Причиной смерти актрисы стал рак. Онкозаболевание у неё диагностировали ещё в 1989 году.

16 января, 23:48
<p>Франсуаза Фортон © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CPEOyEhBnjO/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">francoiseforton</a></p>

Франсуаза Фортон © Instagram / francoiseforton

Бразильская актриса Франсуаза Фортон умерла в возрасте 64 лет в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает Extra Globo.

Причиной смерти артистки, известной многим российским зрителям по сериалу Клон" (сыграла роль Симоне, помощницы профессора Альбьери), стало онкологическое заболевание. Рак шейки матки у актрисы диагностировали ещё в 1989 году.

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Как за 20 лет изменились дети, которые сыграли яркие роли в сериале "Клон"

Помимо "Клона" Фортон снялась в таких сериалах, как "Во имя любви", "Любовь к жизни", "Моя любовь, моя печаль" и многих других. Её последней работой стала роль Олимпии в сериале "Любовь вне равных".

Ранее стало известно, что актёр из сериала "Кухня" Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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