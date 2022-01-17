Британский врач Аслам заявила, что симптомом заражения "омикроном" может быть конъюнктивит
По словам специалиста, в глазах имеются клеточные рецепторы, при помощи которых коронавирус способен проникать в организм.
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Конъюнктивит может свидетельствовать о заражении новым штаммом ковида "омикрон". Об этом рассказала британский терапевт Нина Аслам, сообщает издание Express.
По словам специалиста, в глазах имеются клеточные рецепторы, при помощи которых коронавирус может проникать в организм. Подобные рецепторы располагаются в клетках, выстилающих сетчатку, белок глаза и веки. При омикрон-штамме, как утверждает Аслам, конъюнктивит может развиться даже при бессимптомном течении заболевания.
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Конъюнктивит — это воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное аллергической реакцией или инфекцией (вирусной, реже бактериальной). Бывает при аллергии, занесении в глаза грязи.
Ранее учёные из Бостонского университета предрекли появление мощных мутаций ковида из-за "омикрона". По словам специалистов, сдержать инфекцию способны вакцинация и ношение масок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против "омикрона".
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