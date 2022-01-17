Врач-инфекционист Поздняков предупредил об особой опасности омикрон-штамма для детей

Штамм коронавируса "омикрон" гораздо опаснее для детей, поскольку вызывает у них бронхит с тяжёлыми осложнениями. Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

"Детей госпитализируют с "омикроном" чаще из-за его особенности: этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже — в лёгких (по сравнению с "дельтой"). Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии", — приводит слова медика РИА "Новости".

По словам Позднякова, для взрослых это скорее хорошо, так как бронхит, в отличие от пневмонии, неприятен, но не фатален. Однако с детьми ситуация иная: в силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжёлым осложнениям, пояснил инфекционист.

"У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия. Чем меньше ребёнок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая", — добавил доктор.

При развитии бронхита просвет перекрывается гораздо быстрее, также выделяется большее количество слизи, и на фоне богатой васкуляризации заболевание быстрее распространяется. Речь идёт даже о самом обычном бронхите, а не только о вызванном коронавирусом, уточнил Поздняков. Бронхиолит — распространённое осложнение бронхита, представляющее собой воспаление мелких отделов бронхиального дерева — может сопровождаться тяжёлой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу, добавил специалист, отметив, что при других штаммах такого не было.