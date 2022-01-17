РПЦ предупредила о мошенниках, просящих деньги на "восстановление храмов в Алма-Ате"

Мошенники рассылают письма с поддельной подписью главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона с призывом перечислить деньги на восстановление храмов и монастыря в Алма-Ате. Об этом сообщила служба коммуникации на сайте ОВЦС.

"Неизвестные злоумышленники ведут рассылку писем с подделанной подписью председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона, в которых содержится призыв перечислить деньги на некий счёт — якобы на "восстановление храмов и монастыря в Алма-Ате", — указано в сообщении.

Кроме того, в рассылке мошенников содержатся ложные данные о разрушениях в Иверско-Серафимовском женском монастыре в Алма-Ате в связи с недавними массовыми беспорядками. ОВЦС отмечает, что письма и телефонные звонки поступают широкому кругу адресатов в России и других странах, и призывает проявлять осторожность.

"Отдел внешних церковных связей Московского патриархата обращает внимание на то, что данные рассылки и звонки являются мошенническими и не имеют никакого отношения к деятельности ОВЦС. Призываем вас проявлять разумную осторожность и уточнять информацию в официальных источниках", — добавили в ОВЦС.