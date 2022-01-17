РПЦ предупредила о мошенниках, просящих деньги на "восстановление храмов в Алма-Ате"
Письма и телефонные звонки поступают широкому кругу адресатов в России и других странах, поэтому нужно быть крайне осторожными, отметили в отделе внешних церковных связей Московского патриархата.
Вознесенский кафедральный собор в Алма-Ате © cathedral.kz
Мошенники рассылают письма с поддельной подписью главы отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона с призывом перечислить деньги на восстановление храмов и монастыря в Алма-Ате. Об этом сообщила служба коммуникации на сайте ОВЦС.
"Неизвестные злоумышленники ведут рассылку писем с подделанной подписью председателя ОВЦС митрополита Волоколамского Илариона, в которых содержится призыв перечислить деньги на некий счёт — якобы на "восстановление храмов и монастыря в Алма-Ате", — указано в сообщении.
Кроме того, в рассылке мошенников содержатся ложные данные о разрушениях в Иверско-Серафимовском женском монастыре в Алма-Ате в связи с недавними массовыми беспорядками. ОВЦС отмечает, что письма и телефонные звонки поступают широкому кругу адресатов в России и других странах, и призывает проявлять осторожность.
"Отдел внешних церковных связей Московского патриархата обращает внимание на то, что данные рассылки и звонки являются мошенническими и не имеют никакого отношения к деятельности ОВЦС. Призываем вас проявлять разумную осторожность и уточнять информацию в официальных источниках", — добавили в ОВЦС.
Ранее сообщалось, что сгоревшее здание администрации Алма-Аты обнесли забором. Городские службы активно ликвидируют последствия прошедших беспорядков.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начался 13 января. Генсек ОДКБ Станислав Зась позже заявил о своевременности ввода миротворцев в Казахстан и отметил, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы.
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