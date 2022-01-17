Стало известно, почему вдова Градского пошла в полицию лишь через 7 часов после ограбления

Вдова музыканта Александра Градского Марина Коташенко обратилась в полицию только через семь часов после ограбления, так как пребывала в состоянии шока. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"По её словам, она была в состоянии шока. Якобы преступники угрожали ей, что, если она пойдёт в полицию, позже они вернутся, убьют её и детей. Однако в итоге она всё-таки решилась сообщить", — сказал источник.

Также, по его словам, преступники, вероятно, следили за Коташенко какое-то время и всё спланировали заранее. Аварию они устроили буквально в двух километрах от дома.

"На машине владелицы дома они проехали через КПП на территорию охраняемого по периметру коттеджного посёлка. Таким же способом выехали, забрав деньги. От Новоглаголева до Апрелевки всего ничего. Там преступников уже ждал на машине четвёртый подельник", — отметил собеседник издания.

Однако при этом некоторые детали рассказа Коташенко кажутся полицейским странными. Удивляет, что столь крупную сумму денег женщина хранила в доме. Кроме того, возникают вопросы по времени обращения в полицию.

"Сама "авария" на ЦКАД произошла около 13:00, однако в Селятинский отдел полиции Коташенко пришла лишь около 20:00. Спустя почти семь часов! Как будто давала преступникам фору, чтобы скрылись. Хотя из Апрелевки, где грабители отпустили женщину, до Селятина всего ничего. А из Новоглаголева вообще пешком пройти можно", — подчеркнул источник.

По данным СМИ, сейчас правоохранители не только ищут преступников, но и проверяют возможную версию об инсценировке ограбления. Как уточняется, это могло быть сделано для того, чтобы вывести из-под раздела часть наследства Градского.