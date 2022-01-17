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Беглый банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева

По его словам, протестующие звонили в штаб, и им говорили, как действовать. Аблязов утверждает, что план был выработан ещё четыре года назад.

17 января, 01:05

© LIFE / Антон Старков

Протесты в Казахстане координировались из столицы Украины Киева. Об этом заявил беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, ранее объявивший себя лидером протестов.

"У нас организационный штаб — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" — находится в Киеве", — сказал Аблязов в беседе с РИА "Новости".

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По словам банкира, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им говорили, как действовать, а именно ссылались на выработанный оппозицией алгоритм. Аблязов отметил, что данный алгоритм существует уже более четырёх лет. С одной стороны, он подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародёрами, однако не исключает и захвата административных зданий.

Также банкир заявил, что протесты в Казахстане, в ходе которых погибло не менее 225 человек, были не попыткой госпереворота, а "реализацией конституционного права на митинги", которые якобы носили мирный характер.

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58-летний Мухтар Аблязов уже много лет проживает за рубежом. В Казахстане суд признал его виновным в создании преступного сообщества и хищении средств БТА (казахстанский банк), ущерб превышает семь с половиной миллиардов долларов. Также банкир заочно приговорён к пожизненному сроку за убийство бизнес-партнёра Ержана Татишева в 2004 году. Возглавляемое Аблязовым незарегистрированное движение "Демократический выбор Казахстана" признано в стране экстремистской организацией.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начался 13 января. Генсек ОДКБ Станислав Зась позже заявил о своевременности ввода миротворцев в Казахстан и отметил, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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