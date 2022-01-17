Беглый банкир Аблязов заявил, что протесты в Казахстане координировались из Киева

Протесты в Казахстане координировались из столицы Украины Киева. Об этом заявил беглый казахстанский банкир Мухтар Аблязов, ранее объявивший себя лидером протестов.

"У нас организационный штаб — точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана" — находится в Киеве", — сказал Аблязов в беседе с РИА "Новости".

По словам банкира, работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующие звонили в этот штаб, и им говорили, как действовать, а именно ссылались на выработанный оппозицией алгоритм. Аблязов отметил, что данный алгоритм существует уже более четырёх лет. С одной стороны, он подразумевает мирные протесты, в том числе борьбу с мародёрами, однако не исключает и захвата административных зданий.

Также банкир заявил, что протесты в Казахстане, в ходе которых погибло не менее 225 человек, были не попыткой госпереворота, а "реализацией конституционного права на митинги", которые якобы носили мирный характер.