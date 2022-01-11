Борьба за казахский уран совпала с попыткой госпереворота: лондонских спекулянтов могут попросить на выход Политолог Александр Роджерс — о подковерной борьбе за монополию на торговлю стратегическим ресурсом Казахстана — ураном. 11 января, 17:03 Фото © atomic-energy.ru

Почему островные лорды и пэры пытаются контролировать богатства Казахстана, в частности, торговлю таким стратегическим ресурсом, как уран? Лондон не просто так уже давно коллекционирует беглых казахских оппозиционеров. Как только вора начинают ловить, он сразу становится оппонентом "режиму". Тот же Аблязов, проводящий активные информационные атаки против властей Казахстана, сначала сбежал в Британию и лишь потом перебрался во Францию, где его арестовали и почти экстрадировали, но потом отменили решение об экстрадиции под предлогом, что "ордер на арест был политически мотивирован". Всё это делается, чтобы захватить и удерживать контроль над Казахстаном и его богатствами.

Отдельного внимания требует деятельность британской компании Yellow Cake PLC. Её продукт — жёлтый порошок (жёлтый кек) уранового концентрата, полученного из растворов выщелачивания на промежуточной стадии переработки урановых руд. Это этап переработки урана после его добычи, но до изготовления топлива или обогащения урана. То есть само название компании намекает, что она посредник в торговле ураном. Как гордо пишут на своём сайте владельцы, они "не несут на себе никаких рисков, связанных с добычей, обогащением или транспортировкой урана", то есть чистые спекулянты.

В Казахстане у них заключён долгосрочный контракт на покупку урана у "Казатомпрома" по фиксированной цене в 21 доллар за фунт. При этом рыночная цена на уран сейчас составляет 43 доллара за фунт, а осенью на пике перевалила за 50. Соответственно, компания Yellow Cake PLC, не прилагая особых усилий, имеет более 100% прибыли на спекулятивной перепродаже казахского урана.

При этом мировой рынок торговли ураном превышает 10 миллиардов долларов в год, из которых свыше 40% приходится на Казахстан. Представьте себе, каковы примерные прибыли данной компании! Только последняя сделка Yellow Cake по покупке 6 миллионов фунтов урана должна принести ей порядка 120–150 миллионов долларов прибыли.

А если учесть, что цена на уран в мире стремительно растёт, то перспективы открываются ещё более радужные. Канада в прошлом году законсервировала свой крупнейший урановый рудник (официально из-за пандемии), что только нагнетает ажиотаж. И тут "Казатомпром", на 85% принадлежащий государству Казахстан, 22 ноября, воспользовавшись условиями 10-летнего соглашения, выкупает по сниженной цене четверть проданных в 2018 году Yellow Cake запасов урана объёмом в 2 миллиона фунтов, что равноценно для Yellow Cake недополучению прибыли на сумму 40–50 миллионов долларов.

Затем с подачи политического руководства страны "Казатомпром" заявляет, что собирается отказаться от посреднических услуг и начать торговать ураном на мировом рынке напрямую. То есть не только добывать полезные ископаемые, но и оставлять себе прибыль от этой деятельности. Вернее, сразу же приступают к практической реализации этих планов. Уже на следующий день, 23 ноября, "Казатомпром" и эмиратская компания Genchi Global Limited подписывают соглашение по созданию фонда физического урана ANU Energy OEIC Ltd. Фонд начинает функционировать в тот же самый день. "Казатомпром" становится ключевым поставщиком урана, на котором правительство Казахстана планирует заработать. Из-за этого в ноябре – декабре акции Yellow Cake начинают стремительно падать, потеряв за короткий срок почти четверть стоимости (падение с 390 до 311 фунтов стерлингов).

Показательно, что на фоне новостей о стабилизации ситуации в Казахстане акции Yellow Cake PLC снова начали падать, потеряв всего за два дня 20 фунтов и опустившись с 375 до 355 фунтов стерлингов.

Что себе позволяют эти туземцы? Хотят лишить стабильного непыльного заработка британских джентльменов! В частности, сэра Энтони Тюдора Сент-Джона, 22-го барона Сент-Джона из Блетсо, члена Палаты пэров (который, как можно догадаться, возглавляет Yellow Cake PLC). Сэр Сент-Джон увлекается спортом и лекциями о необходимости сохранения дикой природы Африки, а вы хотите лишить его прибыли. Может, ему ещё и работать пойти? Неслыханная наглость, просто неслыханная!

Плюс к этому "Казатомпром" всё более активно сотрудничает с российской государственной компанией U1, входящей в состав "Росатома", которая на сегодня разрабатывает уже шесть рудников в Казахстане. И, наконец, недавно было заявлено о планах постройки новой АЭС в Казахстане, которую будет осуществлять всё тот же "Росатом". То есть часть добытого урана (пусть и относительно небольшая) будет направляться на нужды местного населения. Всё это с одобрения какого-то Токаева.

Естественно, британские светлолицые джентльмены такое стерпеть никак не могут. Нет времени объяснять, нужно срочно свергать обнаглевшего "диктатора". И уже 4–6 января на фоне "газовых" беспорядков суммарный биржевой оборот Yellow Cake на пике цен на акции компании достигает 3,7 миллиарда долларов. Просто так совпало, джентльменам нужно верить.

Не хотите быть британской колонией? Тогда сгорите в огне гражданской войны или станьте опорной базой для радикальных исламских фундаменталистов! Так случайно совпало, что англосаксы с этими террористами прекрасно ладят. За прибыль барона Блетсо (и других уважаемых белых людей в пробковых шлемах), все на баррикады!

А ещё 10 января Национальный банк Казахстана запустил платёжную систему для проведения платежей финсектора и госбюджета в национальной валюте (тенге), а Казахстанская фондовая биржа (KASE) начала проводить торги на рынке операций репо и рынке государственных ценных бумаг в тенге. А надо (по мнению англосаксов всех мастей) в долларах, и желательно на Лондонской бирже. Нет, однозначно Токаев нерукопожатный диктатор, кушающий уйгуров на завтрак.

Авторы Александр Роджерс