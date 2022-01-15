В Минздраве Казахстана рассказали о пострадавших, не понимавших казахский и русский

Директор департамента по связям с общественностью Минздрава Казахстана Асель Артакшинова рассказала, что некоторые пострадавшие в массовых беспорядках не понимали и не отвечали на вопросы, которые медики задавали на казахском и русском языках. Кроме того, по её словам, такие пациенты ещё и уходили из больниц в сопровождении вооружённых лиц.

"Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном и русском языках, и после получения помощи без разрешения покидали медицинские организации. Даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооружённых лиц", — сказала она на брифинге.

По словам Артакшиновой, в общей сложности в ходе беспорядков радикалы совершили нападения на 20 объектов здравоохранения. Также от рук мародёров пострадали семь медиков, оказалось повреждено 45 карет скорой.