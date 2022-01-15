В Минздраве Казахстана рассказали о пострадавших, не понимавших казахский и русский
По словам представителя ведомства, в общей сложности в ходе беспорядков радикалы совершили нападения на 20 объектов здравоохранения. От рук мародёров пострадали семь медиков, повреждено 45 машин скорой помощи.
© ТАСС / АР / Vasily Krestyaninov
Директор департамента по связям с общественностью Минздрава Казахстана Асель Артакшинова рассказала, что некоторые пострадавшие в массовых беспорядках не понимали и не отвечали на вопросы, которые медики задавали на казахском и русском языках. Кроме того, по её словам, такие пациенты ещё и уходили из больниц в сопровождении вооружённых лиц.
"Были случаи, когда пострадавшие не понимали и не отвечали на вопросы медиков на государственном и русском языках, и после получения помощи без разрешения покидали медицинские организации. Даже уходили из реанимаций в сопровождении неизвестных вооружённых лиц", — сказала она на брифинге.
По словам Артакшиновой, в общей сложности в ходе беспорядков радикалы совершили нападения на 20 объектов здравоохранения. Также от рук мародёров пострадали семь медиков, оказалось повреждено 45 карет скорой.
Ранее Лайф сообщал, что в беспорядках на территории Казахстана погибло 225 человек. Ещё более четырёх тысяч пострадало. Среди жертв столкновений — 19 военных и сотрудников полиции.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А 7 января власти республики ввели красный уровень террористической опасности. Во время беспорядков было задержано несколько тысяч человек, среди них много иностранцев. 11 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил миссию ОДКБ в стране как успешную, а также рассказал, что первые миротворцы покинут казахскую территорию уже 13 января, что и произошло. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что эффективность миссии ОДКБ в Казахстане очевидна всему миру.
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