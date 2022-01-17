В США отменили около трёх тысяч авиарейсов из-за обрушившейся снежной бури

В США отменили тысячи авиарейсов из-за обрушившейся снежной бури. Видео © Twitter / @BWI_Airport, @HoldMyGunsOrg

Около трёх тысяч авиарейсов были отменены в воскресенье, 16 января, в США, где на Восточное побережье обрушилась снежная буря. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как уточняется, в попавших под удар стихии штатах проживает около 74 миллионов человек.

"Авиалинии уже отменили 2,8 тысячи рейсов в воскресенье на фоне мощной зимней бури... которая должна обрушиться на Восточное побережье в праздничные выходные", — отмечает телеканал.

Буря, которая принесла с собой комбинацию из снега, дождей, сильного ветра и наледи, движется со стороны юго-восточных штатов страны в северном направлении. В Вашингтоне и его окрестностях идёт сильный снегопад.

Согласно данным мониторингового интернет-ресурса Poweroutage, в США осталось без света не менее 200 тысяч человек. Местные СМИ передают о перекрытии отдельных участков шоссе I-95, которое тянется от Флориды до границы с Канадой.