Неизвестные "заминировали" 20 школ в Южно-Сахалинске

Утром 17 января в экстренные службы анонимно сообщили о минировании школ Южно-Сахалинска. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

"Сегодня по системе 112 поступила информация об анонимном минировании: МАОУ "Восточная гимназия Южно-Сахалинска", МАОУ "Кадетская школа", МБОУ "СОШ № 5", МБОУ "СОШ № 6", МБОУ "СОШ № 19", МБОУ "СОШ № 13", МБОУ "СОШ № 31", лицей № 1, СОШ № 22, СОШ № 26, СОШ № 20, СОШ № 4, СОШ № 8, гимназия № 2, СОШ № 3, СОШ № 23, СОШ № 18, СОШ № 1, СОШ № 11, СОШ № 32", — говорится в сообщении.

Персонал из зданий эвакуирован, учащихся там не было. На месте работает кинологический расчёт.