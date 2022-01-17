Учёные нашли на МКС более 20 видов микроорганизмов, включая патогенные

Учёные Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН уже несколько лет проводят исследования проб с внутренней поверхности функционально-грузового блока (ФГБ) "Заря" МКС. Специалисты обнаружили там более 20 видов микроорганизмов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на тезисы к XLVI Академическим чтениям по космонавтике памяти С.П. Королёва (Королёвские чтения).

"В результате бортовых экспериментов, выполненных во внутреннем объёме ФГБ МКС в период работы пяти основных экспедиций, из среды обитания было выделено и идентифицировано более 20 видов микроорганизмов, среди которых присутствуют условно патогенные бактерии и плесневые формы грибов", — говорится в тезисах.

В материалах отмечается, что среда обитания МКС — экологическая ниша, в которой живут бактерии и микроскопические формы грибов. В качестве основного местообитания эти микроорганизмы используют декоративно-отделочные и конструкционные материалы станции.

За три года специалисты отобрали свыше 200 проб, в 34% из них обнаружены бактерии, а в 3% — плесневые грибы. В частности, учёные обнаружили грамположительные кокки, спорообразующие палочки, грамотрицательные аэробные либо факультативно-аэробные палочки. Среди условно патогенных видов — возбудители оппортунистических инфекций (Staphylococcus aureus, Streptococcus sp.) и спорообразующие бактерии рода Bacillus.