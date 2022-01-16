Учёные рассмотрели внешние слои атмосферы и пришли к выводу о внеземном происхождении жизни Исследователи обнаружили, что бактерии и вирусы может уносить в открытый космос с частицами пыли, и даже если микроорганизмы не могут там сохраниться целиком, то их ДНК — вполне. 15 января, 21:40 © Shutterstock

Удивительные серебристые облака. Те самые, которые светятся ночью, вскоре после заката. Обычные перистые на фоне розового закатного неба, наоборот, тёмные. Именно этим они и отличаются. Дело в том, что перистые находятся в тропосфере, то есть на высоте километров в 10, максимум 15–16, а серебристые — это уже мезосфера, примерно 80 километров над Землёй.

Cеребристые облака © Flickr / NASA Goddard Space Flight Center

Вот опять же, сплошные загадки: эти облака "открыли" лишь в 1885 году. Что, до этого их не было? То есть как? А почему? Или просто не замечали? Но это тоже довольно странно. И что очень интересно: незадолго до первого наблюдения, в 1883 году, в Индонезии случилось извержение вулкана Кракатау, и учёные подозревают, что эти события могут быть связаны. Дело в том, что, по мнению многих исследователей, эти облака состоят не только из крошечных льдинок. Там могут быть твёрдые вещества, в том числе космическая пыль, частицы метеоров, комет, а ещё (и, вероятно, в первую очередь) — выброшенный туда земной вулканический пепел. Именно это всё больше волнует биологов, и в частности — астробиологов. Мало ли что может вместе с пеплом в космос выбросить? Наша атмосфера, собственно, полна жизни. И, как выясняется, биосфера простирается гораздо дальше, чем думали до сих пор.

К примеру, вы знали, что бывает вертикальный ветер? А он бывает. И как раз где-то там, на уровне мезосферы. Правда, это не совсем обычный ветер. Явление называется фотофорезом. Это перемещение мелких частиц под действием света. В основном его наблюдают в приполярных регионах, что логично: вся остальная планета надёжно защищена от солнечной радиации магнитным щитом. А вблизи полюсов ультрафиолет подходит достаточно близко, чтобы ионизировать наш воздух, заставлять его светиться полярным сиянием, а ещё — нагревать и ускорять частицы. В итоге получаются вертикальные потоки, и в том числе — восходящие. Притом разгоняются они до фантастической скорости — 50 метров в секунду, это самая среднестатистическая, а доходит и до 150. Чаще всего такой ветер дует по несколько минут, но во время геомагнитной бури может и целый час. А самое интересное, что его наблюдают на высотах вплоть до 250 километров, то есть это уже термосфера — крайне разрежённый слой атмосферы, где Солнце нагревает частицы до +1726 по Цельсию. Кстати, Международная космическая станция и вообще всё запущенное нами в космос летает именно в термосфере. Но, надо сказать, не раскаляется до такого пекла как раз благодаря разрежённости воздуха — для передачи тепла надо, чтобы было через что передавать.

Так вот, в Эдинбургском университете обнаружили, что при таком положении дел в принципе в космос может время от времени уносить земные микроорганизмы, а их там подхватывают частицы всевозможной пыли, а дальше — путешествие по бескрайним просторам до тех самых пор, пока не притянет к себе гравитация какого-нибудь другого небесного тела.

Учёные смоделировали, как далеко уйдут таким образом унесённые ветром бактерии и вирусы. Они рассчитали всё, исходя из параметров их веса, плотности и так далее. И получилось, что вирусы и микробы в мезосфере и термосфере могут носиться со скоростями и в 100 метров в секунду, и в 200. И подниматься таким образом на высоту километров в 120 точно, а вполне возможно, что и 150. До сих пор считалось, что максимальная высота, на которую естественным путём могут попадать живые существа, — 77 километров, там находили грибные споры.

А вот, например, при анализе пыли с внешних стенок МКС оказалось, что в ней есть ДНК нескольких видов бактерий, и они очень похожи на ДНК некоторых обитателей Баренцева и Карского морей. Это интересно. Сами посудите: где Байконур или мыс Канаверал, а где Баренцево море? И ведь МКС — это же как-никак 400 километров от Земли. Именно поэтому имеется подозрение, что это не люди привезли, а вертикальным ветром с севера Земли нанесло.

И эта мысль на самом деле заводит биологов очень далеко. Во-первых, на Марсе гравитация гораздо слабее, там средняя частица весит на 38% меньше, чем у нас. Значит, оттуда — чисто теоретически — ещё легче могли бы уноситься какие-нибудь микробы. И при этом планетологи почти уверены, что были времена, когда Красная планета была покрыта океанами и так далее.

Во-вторых, возникает вопрос, куда могло занести, собственно, земную жизнь за миллиарды лет её существования. Могла ли космическая пыль принести её, скажем, на спутник Юпитера Европу, где, как известно, под толстой ледяной коркой плещется океан? Или на Энцелад (спутник Сатурна), где то же самое? То есть речь идёт о гипотезе панспермии — возможности переноса жизни с одного небесного тела на другое.

Внутренняя структура спутника Юпитера Европы © GIPHY / NASA

Остаётся прояснить только одно. Перенести-то может, и перенесёт, только выживет ли бактерия (или вирус, или грибная спора) в космосе? И на самом деле на этот вопрос тоже не стоит отвечать таким уж категоричным нет. К примеру, на той же МКС в порядке эксперимента микробы выносили наружу и ждали, что с ними будет. И оказалось, что те, которые сверху, погибли, но под ними были вполне живые. А если, к примеру, кинуть в космос тихоходку, так ей вообще, похоже, всё равно: она может сама себя обезвоживать, превращаться в бесформенный сухой мешок и в таком виде путешествовать сколь угодно долго, пока не попадёт в какую-нибудь более подходящую среду, где выйдет из своего коматоза и продолжит тихо ходить как ни в чём не бывало.

Тихоходки © GIPHY

И ещё стоит упомянуть о давным-давно "вымерших" микробах и даже червях, которых достают из древних промёрзших образцов и помещают в комфортную среду, где они благополучно оживают спустя десятки тысяч лет после своей ЯКОБЫ смерти.

Авторы Адель Романенкова