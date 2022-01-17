Метро Алма-Аты возобновило прерванную из-за беспорядков работу
Поезда будут ходить с 07:00 (04:00 мск) до 21:00 (18:00 мск). Интервал движения составит 10 минут в час пик и 13 минут в остальное время.
Метро Алма-Аты. Фото © Instagram / almatymetro
Алма-Атинский метрополитен, функционирование которого было остановлено почти две недели назад из-за беспорядков, с 17 января возобновил работу. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте метро.
Поезда будут ходить работать с 07:00 (04:00 мск) до 21:00 (18:00 мск). Интервал движения составит 10 минут в час пик и 13 минут в остальное время. До введения ограничений подземка работала с 06:20 (03:20 мск) до 00:00 (21:00 мск). О дальнейших изменениях в графике её функционирования жителям мегаполиса сообщат дополнительно.
Также с 17 января общественный транспорт, включая троллейбусы и пригородные маршруты, будет курсировать до 21:00. При этом в Алма-Ате с 23:00 (20:00 мск) до 07:00 продолжает действовать комендантский час.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начался 13 января. Генсек ОДКБ Станислав Зась позже заявил о своевременности ввода миротворцев в Казахстан и отметил, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы.
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