Метро Алма-Аты возобновило прерванную из-за беспорядков работу

Алма-Атинский метрополитен, функционирование которого было остановлено почти две недели назад из-за беспорядков, с 17 января возобновил работу. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте метро.

Поезда будут ходить работать с 07:00 (04:00 мск) до 21:00 (18:00 мск). Интервал движения составит 10 минут в час пик и 13 минут в остальное время. До введения ограничений подземка работала с 06:20 (03:20 мск) до 00:00 (21:00 мск). О дальнейших изменениях в графике её функционирования жителям мегаполиса сообщат дополнительно.