Зять Назарбаева Тимур Кулибаев ушёл с поста главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей", — отметил Кулибаев.

Ранее сообщалось, что два зятя Назарбаева были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. Димаш Досанов занимал место председателя правления в "Казтрансойле", а Кайрат Шарипбаев — в QazaqGaz. По данным Forbes, четыре богатейших человека Казахстана, среди которых Кулибаев и его супруга, средняя дочь Назарбаева Динара, потеряли из-за массовых беспорядков в стране три миллиарда долларов. Всё это произошло на фоне сообщений о том, что банки не будут обрабатывать пенсионные выплаты до окончания режима ЧП.