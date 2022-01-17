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Зять Назарбаева Тимур Кулибаев ушёл с поста главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана

Эту должность он занимал с сентября 2013 года. Причины своей отставки родственник экс-президента страны не назвал.

17 января, 03:25
<p>Тимур Кулибаев © <a href="https://atameken.kz/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">atameken.kz</a></p>

Тимур Кулибаев © atameken.kz

Зять экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Тимур Кулибаев ушёл с поста главы Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Об этом сообщается на сайте учреждения.

"С сегодняшнего дня я решил сложить с себя полномочия избранного председателя президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Хочу поблагодарить делегатов съезда и членов президиума за оказанное мне доверие. Для меня было большой честью и ответственностью в течение восьми лет возглавлять высший наблюдательный орган Национальной палаты предпринимателей", — отметил Кулибаев.

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Ранее сообщалось, что два зятя Назарбаева были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. Димаш Досанов занимал место председателя правления в "Казтрансойле", а Кайрат Шарипбаев — в QazaqGaz. По данным Forbes, четыре богатейших человека Казахстана, среди которых Кулибаев и его супруга, средняя дочь Назарбаева Динара, потеряли из-за массовых беспорядков в стране три миллиарда долларов. Всё это произошло на фоне сообщений о том, что банки не будут обрабатывать пенсионные выплаты до окончания режима ЧП.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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