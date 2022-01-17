НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Positive Technologies выявила тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний

При этом "крайне опасными" эксперты назвали более 800 уязвимостей в инфраструктуре предприятий.

17 января, 03:10

Фото © Pixabay

Десятки тысяч различных опасных уязвимостей обнаружены в ходе сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний. Об этом говорится в исследовании компании Positive Technologies, занимающейся кибербезопасностью.

Данные получены в рамках пилотных проектов MaxPatrol VM (система управления уязвимостями), по результатам которых было просканировано более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.

Эксперты обнаружили критическую уязвимость в популярных в России роутерах

Эксперты обнаружили критическую уязвимость в популярных в России роутерах

"В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах", — приводит слова аналитиков РИА "Новости".

По оценке экспертов, "крайне опасны" более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. Подобные уязвимости называются трендовыми — они активно используются в атаках или с большой долей вероятности будут задействованы в ближайшее время, поэтому устранить их нужно в первую очередь.

В Минцифре рассказали, как защититься от нового мошенничества с QR-кодами на "Госуслугах"

В Минцифре рассказали, как защититься от нового мошенничества с QR-кодами на "Госуслугах"

Ранее сообщалось, что защиту аккаунтов на "Госуслугах" усилили из-за новой мошеннической схемы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1