Positive Technologies выявила тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний

Десятки тысяч различных опасных уязвимостей обнаружены в ходе сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний. Об этом говорится в исследовании компании Positive Technologies, занимающейся кибербезопасностью.

Данные получены в рамках пилотных проектов MaxPatrol VM (система управления уязвимостями), по результатам которых было просканировано более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.

"В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах", — приводит слова аналитиков РИА "Новости".