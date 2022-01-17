Positive Technologies выявила тысячи опасных уязвимостей в сетях российских компаний
При этом "крайне опасными" эксперты назвали более 800 уязвимостей в инфраструктуре предприятий.
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Десятки тысяч различных опасных уязвимостей обнаружены в ходе сканирования сетевых узлов в инфраструктуре российских госучреждений и компаний. Об этом говорится в исследовании компании Positive Technologies, занимающейся кибербезопасностью.
Данные получены в рамках пилотных проектов MaxPatrol VM (система управления уязвимостями), по результатам которых было просканировано более 15 тысяч сетевых узлов в инфраструктуре госучреждений, учреждений науки и образования, финансовых организаций и телекоммуникационных компаний.
"В ходе сканирований в среднем в рамках одного пилотного проекта было выявлено 31 066 уязвимостей, при этом критически опасные уязвимости были обнаружены на всех пилотных проектах", — приводит слова аналитиков РИА "Новости".
По оценке экспертов, "крайне опасны" более 800 уязвимостей в инфраструктуре компаний. Подобные уязвимости называются трендовыми — они активно используются в атаках или с большой долей вероятности будут задействованы в ближайшее время, поэтому устранить их нужно в первую очередь.
Ранее сообщалось, что защиту аккаунтов на "Госуслугах" усилили из-за новой мошеннической схемы.
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