Беременная жительница Челябинской области стала первой заражённой "омикроном" в регионе
Состояние женщины пока опасений не вызывает. Она лечится дома, и госпитализация ей не требуется.
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В Челябинской области выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт в беседе с Ura.ru.
"Омикрон" диагностирован у беременной жительницы Челябинска. По её словам, она никуда не выезжала и могла заразиться от мужа. Сейчас проверяем и мужа, и всю её семью", — сказала Гехт.
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Состояние женщины пока опасений не вызывает. Она лечится дома, и госпитализация ей не требуется, добавила вице-губернатор.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил об особой опасности омикрон-штамма для детей. Этот вариант коронавируса по сравнению с "дельтой" очень легко размножается в бронхах и намного хуже — в лёгких, отметил специалист. А учёные из Бостонского университета предрекли появление мощных мутаций ковида из-за "омикрона". По их словам, сдержать инфекцию способны вакцинация и ношение масок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против "омикрона".
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