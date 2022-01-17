Беременная жительница Челябинской области стала первой заражённой "омикроном" в регионе

В Челябинской области выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт в беседе с Ura.ru .

"Омикрон" диагностирован у беременной жительницы Челябинска. По её словам, она никуда не выезжала и могла заразиться от мужа. Сейчас проверяем и мужа, и всю её семью", — сказала Гехт.