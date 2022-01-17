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Беременная жительница Челябинской области стала первой заражённой "омикроном" в регионе

Состояние женщины пока опасений не вызывает. Она лечится дома, и госпитализация ей не требуется.

17 января, 04:44

© Pixabay

В Челябинской области выявлен первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила первый вице-губернатор области Ирина Гехт в беседе с Ura.ru.

"Омикрон" диагностирован у беременной жительницы Челябинска. По её словам, она никуда не выезжала и могла заразиться от мужа. Сейчас проверяем и мужа, и всю её семью", — сказала Гехт.

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Состояние женщины пока опасений не вызывает. Она лечится дома, и госпитализация ей не требуется, добавила вице-губернатор.

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Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил об особой опасности омикрон-штамма для детей. Этот вариант коронавируса по сравнению с "дельтой" очень легко размножается в бронхах и намного хуже — в лёгких, отметил специалист. А учёные из Бостонского университета предрекли появление мощных мутаций ковида из-за "омикрона". По их словам, сдержать инфекцию способны вакцинация и ношение масок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против "омикрона".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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