Вильфанд предупредил москвичей о снеге, метели и гололедице в начале недели

Аномально тёплая для января температура сохранится в Москве в понедельник и вторник, при этом ожидается усиление ветра, снег, метель и гололедица. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Давление в Москве повысилось до 740 миллиметров ртутного столба, но в понедельник уже понизится до 725 миллиметров ртутного столба, потому что приближается глубокий циклон. Будет непогода: тёплая погода с температурой от –1 до –3 градусов. Это очень высоко", — пояснил синоптик в беседе с РИА "Новости".

Вильфанд добавил, что отклонение температуры от климатической нормы в понедельник и вторник составит пять-шесть градусов. Пойдёт снег, ожидается метель и гололедица. Накануне праздника Крещения Господня, который православные христиане отмечают 19 января, в столичном регионе похолодает до минус 10 градусов ночью, подытожил метеоролог.