Очередная группа российских миротворцев прибыла из Алма-Аты в Подмосковье на 14 самолётах

14 самолётов Ил-76 с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Все 14 запланированных на сегодня самолётов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана", — отметили в пресс-службе ведомства.