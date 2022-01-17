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Очередная группа российских миротворцев прибыла из Алма-Аты в Подмосковье на 14 самолётах

Личный состав разгрузит вооружение, военную технику, имущество и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

17 января, 04:06

© Минобороны России

14 самолётов Ил-76 с российскими миротворцами прибыли из Алма-Аты на аэродром Чкаловский в Московской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Все 14 запланированных на сегодня самолётов военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава коллективных миротворческих сил ОДКБ прибыли на аэродром Чкаловский из Казахстана", — отметили в пресс-службе ведомства.

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Как уточняется, далее личный состав разгрузит вооружение, военную технику, имущество и совершит марш в пункт постоянной дислокации.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. Спустя пять дней президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил, что вывод миротворцев начнётся 13 января и продлится 10 дней. В свою очередь, генсек ОДКБ Станислав Зась заявил о стабилизации обстановки в Казахстане и подчеркнул своевременность ввода миротворцев в страну, отметив, что благодаря этому удалось отрезвить горячие головы.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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