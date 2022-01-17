НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Австралийский регулятор TGA признал "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации

Медицинское управление подчеркнуло, что две дозы препарата показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения ковидом и на 98–100% защищают от тяжёлого течения болезни и смерти.

17 января, 04:07

Вакцина "Спутник V" © ТАСС / Эрик Романенко

Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные российской вакциной "Спутник V", у прибывающих в страну граждан других государств. Об этом говорится в заявлении регулятора.

"TGA постановляет, что вакцина против CoViD-19 центра им. Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников", — отмечается в заявлении.

Представитель ВОЗ Вуйнович: РФПИ представил всю документацию по "Спутнику V"

Представитель ВОЗ Вуйнович: РФПИ представил всю документацию по "Спутнику V"

Также регулятор подчеркнул, что две дозы вакцины "Спутник V" показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом и на 98–100% защищают от тяжёлого течения болезни и смерти от вызванных ею осложнений.

"Признание вакцины "Спутник V" расширит возможности Австралии для приёма иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Иностранцы, получившие две дозы российской вакцины "Спутник V", теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешён въезд в Австралию", — подчёркивает TGA.

В Австрии занялись вопросом выдачи ковид-сертификатов привитым "Спутником V"

В Австрии занялись вопросом выдачи ковид-сертификатов привитым "Спутником V"

Пресс-служба регулятора добавила, что российская сторона предоставила управлению необходимую информацию, "демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту и снижает вероятность того, что въезжающий путешественник передаст инфекцию другим лицам или заболеет CoViD-19, находясь в Австралии".

Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". В феврале прошлого года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщали, что эффективность вакцины достигла уровня 97,6%. Это удалось установить по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых жителей страны.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1