Австралийский регулятор TGA признал "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации

Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные российской вакциной "Спутник V", у прибывающих в страну граждан других государств. Об этом говорится в заявлении регулятора.

"TGA постановляет, что вакцина против CoViD-19 центра им. Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников", — отмечается в заявлении.

Также регулятор подчеркнул, что две дозы вакцины "Спутник V" показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом и на 98–100% защищают от тяжёлого течения болезни и смерти от вызванных ею осложнений.

"Признание вакцины "Спутник V" расширит возможности Австралии для приёма иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Иностранцы, получившие две дозы российской вакцины "Спутник V", теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешён въезд в Австралию", — подчёркивает TGA.