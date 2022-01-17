Австралийский регулятор TGA признал "Спутник V" для подтверждения статуса вакцинации
Медицинское управление подчеркнуло, что две дозы препарата показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения ковидом и на 98–100% защищают от тяжёлого течения болезни и смерти.
Вакцина "Спутник V" © ТАСС / Эрик Романенко
Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) рекомендовало правительству страны признать прививки, сделанные российской вакциной "Спутник V", у прибывающих в страну граждан других государств. Об этом говорится в заявлении регулятора.
"TGA постановляет, что вакцина против CoViD-19 центра им. Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников", — отмечается в заявлении.
Также регулятор подчеркнул, что две дозы вакцины "Спутник V" показывают среднюю эффективность не ниже 89% против заражения коронавирусом и на 98–100% защищают от тяжёлого течения болезни и смерти от вызванных ею осложнений.
"Признание вакцины "Спутник V" расширит возможности Австралии для приёма иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Иностранцы, получившие две дозы российской вакцины "Спутник V", теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешён въезд в Австралию", — подчёркивает TGA.
Пресс-служба регулятора добавила, что российская сторона предоставила управлению необходимую информацию, "демонстрирующую, что эта вакцина обеспечивает защиту и снижает вероятность того, что въезжающий путешественник передаст инфекцию другим лицам или заболеет CoViD-19, находясь в Австралии".
Напомним, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, которая получила название "Спутник V". В феврале прошлого года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) ранее сообщали, что эффективность вакцины достигла уровня 97,6%. Это удалось установить по результатам анализа данных 3,8 миллиона привитых жителей страны.
Комментариев: 0