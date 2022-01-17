Умершему накануне актёру Ивану Рудакову за месяц до смерти вызывали скорую помощь на съёмочную площадку. Об этом рассказала актриса Наталья Суркова, снимавшаяся с ним в сериале "Медиум". При этом она отметила, что новость о смерти артиста стала для неё шоком.

"Однажды, правда, я помню, когда мы сняли второй проект "Медиума", где-то в декабре... Я помню, что на площадке прозвучала такая фраза: "Мы немного меняем сцены, потому что Ване стало плохо с сердцем". Ему вызвали скорую, но потом что-то произошло, вечером он приехал. Я думала, это единичный случай. <…> Я сейчас нахожусь в коматозном состоянии", — поделилась Суркова в беседе с Пятым каналом.

Артистка отметила, что Рудаков производил на неё исключительно положительное впечатление.

"Он был прекрасен, работоспособен, хорош в общении. Мы были не так близки, но я просто потрясена. <…> Приятный партнёр, красивый молодой человек. Как же так?" — добавила женщина.