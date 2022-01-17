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"Стало плохо с сердцем": Коллега Ивана Рудакова рассказала, как незадолго до смерти ему вызывали на площадку скорую

Наталья Суркова призналась, что актёр производил на неё исключительно положительное впечатление. Она назвала его приятным партнёром и красивым человеком.

17 января, 04:38
<p>Иван Рудаков © <a href="https://www.kino-teatr.ru/kino/acter/m/ros/3643/foto/1217483/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino-teatr.ru</a></p>

Иван Рудаков © kino-teatr.ru

Умершему накануне актёру Ивану Рудакову за месяц до смерти вызывали скорую помощь на съёмочную площадку. Об этом рассказала актриса Наталья Суркова, снимавшаяся с ним в сериале "Медиум". При этом она отметила, что новость о смерти артиста стала для неё шоком.

"Однажды, правда, я помню, когда мы сняли второй проект "Медиума", где-то в декабре... Я помню, что на площадке прозвучала такая фраза: "Мы немного меняем сцены, потому что Ване стало плохо с сердцем". Ему вызвали скорую, но потом что-то произошло, вечером он приехал. Я думала, это единичный случай. <…> Я сейчас нахожусь в коматозном состоянии", — поделилась Суркова в беседе с Пятым каналом.

Артистка отметила, что Рудаков производил на неё исключительно положительное впечатление.

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"Он был прекрасен, работоспособен, хорош в общении. Мы были не так близки, но я просто потрясена. <…> Приятный партнёр, красивый молодой человек. Как же так?" — добавила женщина.

Напомним, накануне стало известно, что российский актёр Иван Рудаков умер в возрасте 43 лет. Печальную новость сообщили его родители. Артист попал в реанимацию 57-й больницы Москвы в крайне тяжёлом состоянии. По словам близких, Рудаков был на ИВЛ и без сознания, наблюдались проблемы с сердцем и лёгкими. Уточнялось, что всё это последствия перенесённого летом коронавируса.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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