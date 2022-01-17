В Красноярске за неделю выявили пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

В Красноярске за неделю зафиксировано пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.

"За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", — написал он в своём телеграм-канале.

Горяев добавил, что все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме.