В Красноярске за неделю выявили пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса
Все инфицированные прилетели в город из-за границы, уточнил глава регионального управления Роспотребнадзора.
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В Красноярске за неделю зафиксировано пять случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщил глава регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев.
"За прошедшую неделю у пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса "омикрон", — написал он в своём телеграм-канале.
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Горяев добавил, что все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объёме.
Также 17 января стало известно, что первые случаи "омикрона" выявлены в Бурятии. В регионе зафиксированы четверо заболевших новым вариантом ковида. Среди них — 15-летний подросток. А в Челябинской области первой заражённой "омикроном" стала беременная.
Ранее врач-инфекционист Андрей Поздняков предупредил об особой опасности омикрон-штамма для детей. Этот вариант коронавируса по сравнению с "дельтой" очень легко размножается в бронхах и намного хуже — в лёгких, отметил специалист. А учёные из Бостонского университета предрекли появление мощных мутаций ковида из-за "омикрона". По их словам, сдержать инфекцию способны вакцинация и ношение масок. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев подчеркнул, что российская вакцина "Спутник V" эффективна против "омикрона".
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