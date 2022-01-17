МК: Экс-президент Казахстана Назарбаев посетил родное село и улетел в ОАЭ через Киргизию

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 2–3 января посетил родное село Шамалган под Алма-Атой, после чего через Киргизию вылетел в ОАЭ. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на жителей села.

"Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы. Там их встретили. Доставили в аэропорт, откуда они все улетели в Арабские Эмираты", — рассказал собеседник газеты.

Также МК отмечает, что об отъезде Назарбаева косвенно говорят и другие сведения. Например, младшая дочь Елбасы Алия удалила свой профиль в "Инстаграме" после того, как в разделе "информация об аккаунте" сервис автоматически определил её местонахождение как Объединённые Арабские Эмираты.