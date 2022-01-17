НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

МК: Экс-президент Казахстана Назарбаев посетил родное село и улетел в ОАЭ через Киргизию

Издание ссылается на жителей Шамалгана, которые рассказали, что политик навещал больного брата Болата.

17 января, 04:53

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев © ТАСС / Евгений Биятов

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 2–3 января посетил родное село Шамалган под Алма-Атой, после чего через Киргизию вылетел в ОАЭ. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на жителей села.

"Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы. Там их встретили. Доставили в аэропорт, откуда они все улетели в Арабские Эмираты", — рассказал собеседник газеты.

"Мусульмане хоронят в тот же день": Жириновский заявил, что Назарбаев уже давно мёртв

"Мусульмане хоронят в тот же день": Жириновский заявил, что Назарбаев уже давно мёртв

Также МК отмечает, что об отъезде Назарбаева косвенно говорят и другие сведения. Например, младшая дочь Елбасы Алия удалила свой профиль в "Инстаграме" после того, как в разделе "информация об аккаунте" сервис автоматически определил её местонахождение как Объединённые Арабские Эмираты.

Киргизские СМИ сообщили, что Казахстан покинул "последний представитель семьи Назарбаевых"

Киргизские СМИ сообщили, что Казахстан покинул "последний представитель семьи Назарбаевых"

Ранее стало известно, что третий зять Назарбаева Тимур Кулибаев ушёл в отставку с занимаемой должности. Он покинул пост главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана. До этого ещё два зятя Назарбаева были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. Димаш Досанов занимал место председателя правления в "Казтрансойле", а Кайрат Шарипбаев — в QazaqGaz.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1