МК: Экс-президент Казахстана Назарбаев посетил родное село и улетел в ОАЭ через Киргизию
Издание ссылается на жителей Шамалгана, которые рассказали, что политик навещал больного брата Болата.
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев © ТАСС / Евгений Биятов
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев 2–3 января посетил родное село Шамалган под Алма-Атой, после чего через Киргизию вылетел в ОАЭ. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на жителей села.
"Назарбаев приезжал сюда после Нового года, навестил больного брата Болата. Насколько я знаю, потом Назарбаев и некоторые члены его семьи на бронированных машинах уехали в сторону киргизской границы. Там их встретили. Доставили в аэропорт, откуда они все улетели в Арабские Эмираты", — рассказал собеседник газеты.
Также МК отмечает, что об отъезде Назарбаева косвенно говорят и другие сведения. Например, младшая дочь Елбасы Алия удалила свой профиль в "Инстаграме" после того, как в разделе "информация об аккаунте" сервис автоматически определил её местонахождение как Объединённые Арабские Эмираты.
Ранее стало известно, что третий зять Назарбаева Тимур Кулибаев ушёл в отставку с занимаемой должности. Он покинул пост главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана. До этого ещё два зятя Назарбаева были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. Димаш Досанов занимал место председателя правления в "Казтрансойле", а Кайрат Шарипбаев — в QazaqGaz.
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