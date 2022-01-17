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В Екатеринбурге вновь прокатилась волна сообщений о минированиях в школах

Правоохранительные органы проверили здания учреждений и не нашли взрывных устройств.

17 января, 05:07

© Pixabay

В Екатеринбурге утром 17 января эвакуировали две школы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Сегодня утром в две школы Екатеринбурга поступили сообщения о минировании. В школах, куда поступила информация о минировании, произведена эвакуация учащихся и сотрудников. Здания школ проверены специалистами правоохранительных органов. Взрывные устройства не найдены", — говорится в телеграм-канале мэрии.

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Уточняется, что работа образовательных учреждений возобновлена. В остальных школах города проведены профилактические мероприятия в рамках инструкций Министерства общественной безопасности региона.

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Напомним, 12 января школы Екатеринбурга уже были эвакуированы из-за сообщений о минировании. Позднее волна информации о ложных минированиях прошла в Красноярске, а также в Тульской, Ростовской, Саратовской, Самарской, Архангельской, Нижегородской областях и ряде других регионов. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверки.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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