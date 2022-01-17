В Екатеринбурге вновь прокатилась волна сообщений о минированиях в школах

В Екатеринбурге утром 17 января эвакуировали две школы из-за сообщений о минировании. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Сегодня утром в две школы Екатеринбурга поступили сообщения о минировании. В школах, куда поступила информация о минировании, произведена эвакуация учащихся и сотрудников. Здания школ проверены специалистами правоохранительных органов. Взрывные устройства не найдены", — говорится в телеграм-канале мэрии.