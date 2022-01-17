Первые три случая заражения "омикроном" выявили в Хакасии
Новая разновидность вируса обнаружена уже более чем в десяти регионах России.
© ТАСС / Кирилл Кухмарь
В Хакасии выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом со ссылкой на местное правительство сообщает РИА "Новости".
"Выявлено три первых заболевших "омикроном" и установлено 72 контактных", — сказали в пресс-службе главы региона.
Новая разновидность коронавируса стремительно распространяется по России. Так, только за сегодня сообщалось, что "омикрон" был выявлен в Бурятии, Красноярске и Челябинской области. Причём в последнем регионе вирус нашли у беременной женщины. Однако специалисты призывают не паниковать: в ВОЗ считают, что штамм "омикрон" менее серьёзен, чем его предшественники.
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