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Первые три случая заражения "омикроном" выявили в Хакасии

Новая разновидность вируса обнаружена уже более чем в десяти регионах России.

17 января, 05:33
<p>© ТАСС / Кирилл Кухмарь </p>

© ТАСС / Кирилл Кухмарь

В Хакасии выявлены первые случаи заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом со ссылкой на местное правительство сообщает РИА "Новости".

"Выявлено три первых заболевших "омикроном" и установлено 72 контактных", — сказали в пресс-службе главы региона.

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Новая разновидность коронавируса стремительно распространяется по России. Так, только за сегодня сообщалось, что "омикрон" был выявлен в Бурятии, Красноярске и Челябинской области. Причём в последнем регионе вирус нашли у беременной женщины. Однако специалисты призывают не паниковать: в ВОЗ считают, что штамм "омикрон" менее серьёзен, чем его предшественники.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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