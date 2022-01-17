В Австралии заявили, что одобрение "Спутника V" не означает открытия границ
Там отметили, что в первую очередь это решение коснётся международных студентов, бизнесменов, спортсменов и рабочих.
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Одобрение властями Австралии российской вакцины "Спутник V" вовсе не означает открытия границ материковой страны для всех желающих. Об этом заявили в австралийском Минздраве.
"Признание "Спутника" расширит возможности для возвращения [в Австралию] международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, поездок бизнесменов и элитных спортсменов в нашу страну", — говорится в сообщении управления ведомства по контролю за медикаментами.
Напомним, что сегодня Австралия внесла российскую вакцину "Спутник V" в перечень "одобренных или признанных" для въезда на территорию страны. Решение было принято на основании результатов исследований эффективности препарата, которые предоставило Управление терапевтических товаров Австралии (TGA)
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