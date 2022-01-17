В Австралии заявили, что одобрение "Спутника V" не означает открытия границ

Одобрение властями Австралии российской вакцины "Спутник V" вовсе не означает открытия границ материковой страны для всех желающих. Об этом заявили в австралийском Минздраве.

"Признание "Спутника" расширит возможности для возвращения [в Австралию] международных студентов, поездок квалифицированных и неквалифицированных рабочих в Австралию, поездок бизнесменов и элитных спортсменов в нашу страну", — говорится в сообщении управления ведомства по контролю за медикаментами.