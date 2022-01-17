Депутат Леонов назвал одобрение "Спутника V" в Австралии позитивной тенденцией
Парламентарий считает, что препарат продолжат одобрять и в других странах, которые не связаны с НАТО.
© ТАСС / Демьянчук Александр
Одобрение российской вакцины "Спутник V" для въезда в Австралию является позитивной тенденцией к признанию препарата за рубежом. Таким мнением с Лайфом поделился зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
"Это можно расценить как позитивную тенденцию. Тем более Австралия достаточно дружественная страна для США и Великобритании. Это действительно серьёзный сигнал, что страны ориентируются не на какую-то политическую конъюнктуру, а ориентируются на здравый смысл", — отметил депутат.
По мнению Леонова, тенденция на одобрение российской вакцины будет иметь продолжение — за исключением стран Европы, которые входят в НАТО. С учётом серьёзного обострения отношений между Россией и Североатлантическим альянсом непризнание "Спутника V" является политическим шагом, уверен парламентарий.
"Как мы знаем, эта процедура постоянно оттягивается западными странами, что не влияет положительно на наши экономические отношения, но, с точки зрения политики, является инструментом для давления на нашу страну", — добавил собеседник Лайфа.
Как сообщал Лайф, сегодня стало известно, что Управление терапевтических товаров Австралии (TGA) оценило среднюю эффективность российской вакцины "Спутник V" против заражения ковидом не ниже 89%, а эффективность защиты от тяжёлого течения болезни и смерти — на 98–100%. На фоне этого власти Австралии приняли решение разрешить въезд в страну иностранным гражданам, привитым двумя дозами российского препарата.
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