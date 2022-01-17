Депутат Леонов назвал одобрение "Спутника V" в Австралии позитивной тенденцией

Одобрение российской вакцины "Спутник V" для въезда в Австралию является позитивной тенденцией к признанию препарата за рубежом. Таким мнением с Лайфом поделился зампредседателя Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.

"Это можно расценить как позитивную тенденцию. Тем более Австралия достаточно дружественная страна для США и Великобритании. Это действительно серьёзный сигнал, что страны ориентируются не на какую-то политическую конъюнктуру, а ориентируются на здравый смысл", — отметил депутат.

По мнению Леонова, тенденция на одобрение российской вакцины будет иметь продолжение — за исключением стран Европы, которые входят в НАТО. С учётом серьёзного обострения отношений между Россией и Североатлантическим альянсом непризнание "Спутника V" является политическим шагом, уверен парламентарий.