Российское общество "Знание" подвело итоги "перезагрузки" в 2021 году

Российское общество "Знание" подвело итоги "перезагрузки" своей деятельности в 2021 году. За восемь месяцев организация провела масштабную работу по расширению сообщества лекторов, созданию просветительских проектов и мероприятий по всей России. Итоги года были опубликованы на официальном сайте общества.

"В 2021 году Российское общество "Знание" привлекло к работе более семи тысяч лекторов. Провело более 500 мероприятий, 15 тысяч лекций по всей стране. Открыло бесплатный доступ к "Библиотеке знаний": создало 30 000 минут просветительского контента по темам науки, технологий, космоса, культуры и искусства, истории, медицины, спорта, предпринимательства, гибких навыков и другим темам", — отмечается на сайте.

Кроме того, "Знание" организовало ряд очных мероприятий, которые прошли в 76 регионах страны. А также наладило работу девяти современных мультимедийных студий-лекториев в Архангельске, Казани, Иркутске, Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге, Вологде и Москве. В 2021 году состоялось два просветительских марафона "Новое знание", был запущен конкурс "Лига лекторов", интеллектуальная викторина "Лига знаний". Совместно с общероссийской акцией #МЫВМЕСТЕ был организован просветительский проект, который развенчивал мифы о вакцинации и помогал людям принять правильное решение.