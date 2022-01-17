В причастности к ограблению вдовы Градского Коташенко заподозрили прислугу
Кроме работников, никто не знал, что Марина решила перевезти наличность в загородный дом.
Александр Градский и Марина Коташенко © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго
Вдову Александра Градского Марину Коташенко могли ограбить по наводке. К такому предварительному выводу пришли следователи, сообщает МК.
В последнее время артист хранил все наличные в квартире. Градский даже рассказывал, что деньги у него лежали не в сейфе, а в буфете, откуда, по его словам, буквально вываливались.
После смерти музыканта Марина Коташенко решила перевезти все сбережения в загородный дом. И, кроме прислуги, об этом не знал почти никто. Следователи считают, что именно обслуживающий персонал может быть причастен к ограблению.
Как сообщал Лайф, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на 100 миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры.
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