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В причастности к ограблению вдовы Градского Коташенко заподозрили прислугу

Кроме работников, никто не знал, что Марина решила перевезти наличность в загородный дом.

17 января, 06:33
<p>Александр Градский и Марина Коташенко © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго</p>

Александр Градский и Марина Коташенко © ИТАР-ТАСС / Юрий Самолыго

Вдову Александра Градского Марину Коташенко могли ограбить по наводке. К такому предварительному выводу пришли следователи, сообщает МК.

В последнее время артист хранил все наличные в квартире. Градский даже рассказывал, что деньги у него лежали не в сейфе, а в буфете, откуда, по его словам, буквально вываливались.

После смерти музыканта Марина Коташенко решила перевезти все сбережения в загородный дом. И, кроме прислуги, об этом не знал почти никто. Следователи считают, что именно обслуживающий персонал может быть причастен к ограблению.

Адвокат Жорин указал на странности в деле об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко

Адвокат Жорин указал на странности в деле об ограблении вдовы Градского Марины Коташенко

Как сообщал Лайф, вечером 16 января стало известно, что в Подмосковье ограбили вдову Градского Марину Коташенко на 100 миллионов рублей. Когда женщина остановилась на трассе, трое злоумышленников сели к ней в автомобиль, потребовали вернуться домой и отдать деньги. По факту происшествия уже возбуждено уголовное дело, оно находится на контроле прокуратуры.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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