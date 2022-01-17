В причастности к ограблению вдовы Градского Коташенко заподозрили прислугу

Вдову Александра Градского Марину Коташенко могли ограбить по наводке. К такому предварительному выводу пришли следователи, сообщает МК.

В последнее время артист хранил все наличные в квартире. Градский даже рассказывал, что деньги у него лежали не в сейфе, а в буфете, откуда, по его словам, буквально вываливались.

После смерти музыканта Марина Коташенко решила перевезти все сбережения в загородный дом. И, кроме прислуги, об этом не знал почти никто. Следователи считают, что именно обслуживающий персонал может быть причастен к ограблению.