Порошенко вылетел из Варшавы в Киев, где ему грозит арест

Экс-президент Украины Пётр Порошенко садится в самолёт, который вылетает в Киев. © Telegram / PavlovskyNews

Бывший президент Украины сел в самолёт, который через полтора часа должен приземлиться в аэропорту Киева. Видео с экс-лидером на борту лайнера опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews. Судя по данным сервиса FlightRadar24, самолёт уже вылетел из Варшавы.