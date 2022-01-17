Порошенко вылетел из Варшавы в Киев, где ему грозит арест
Суд, на котором экс-главе Украины выберут меру пресечения, состоится сегодня.
© Telegram / PavlovskyNews
Экс-президент Украины Пётр Порошенко садится в самолёт, который вылетает в Киев. © Telegram / PavlovskyNews
Бывший президент Украины сел в самолёт, который через полтора часа должен приземлиться в аэропорту Киева. Видео с экс-лидером на борту лайнера опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews. Судя по данным сервиса FlightRadar24, самолёт уже вылетел из Варшавы.
На Украине Порошенко ждёт суд по делу о госизмене. Заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту, назначено на сегодня. Таким образом, Порошенко может грозить арест.
Напомним, 20 декабря 2021 года стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.
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