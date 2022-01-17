НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Порошенко вылетел из Варшавы в Киев, где ему грозит арест

Суд, на котором экс-главе Украины выберут меру пресечения, состоится сегодня.

17 января, 06:06

© Telegram / PavlovskyNews

Экс-президент Украины Пётр Порошенко садится в самолёт, который вылетает в Киев. © Telegram / PavlovskyNews

Бывший президент Украины сел в самолёт, который через полтора часа должен приземлиться в аэропорту Киева. Видео с экс-лидером на борту лайнера опубликовал телеграм-канал PavlovskyNews. Судя по данным сервиса FlightRadar24, самолёт уже вылетел из Варшавы.

На Украине Порошенко ждёт суд по делу о госизмене. Заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту, назначено на сегодня. Таким образом, Порошенко может грозить арест.

Порошенко выразил уверенность, что его не задержат после возвращения на Украину

Порошенко выразил уверенность, что его не задержат после возвращения на Украину

Напомним, 20 декабря 2021 года стало известно о предъявлении Порошенко обвинения в госизмене. Экс-президент покинул Украину после попытки вызвать его на допрос. В его партии заявили, что политик якобы заранее запланировал встречи в Турции и Польше. Позже Порошенко записал грозное видео для Зеленского из Варшавы и пообещал разобраться, кто из них изменник.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1