В России предложили ввести статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг

В России необходимо ввести новую уголовную статью за мошенничество в сфере ритуальных услуг, чтобы наказывать тех, кто обманывает граждан, пользуясь их тяжёлым психологическим состоянием, считает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Соответствующее письмо он направил на имя главы Совфеда Валентины Матвиенко.

По словам Орлова, в СМИ регулярно появляется информация о том, как мошенники, представляясь сотрудниками ритуальных агентств, моргов или кладбищ, пытаются продать людям участки под захоронение, положенные по закону бесплатно. Чтобы уберечь граждан от этих и других незаконных поборов, нужна отдельная уголовная статья, считает эксперт. По его мнению, за такое мошенничество преступнику должен грозить штраф до 300 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до четырёх лет.

"За хищение или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием штраф до одного миллиона рублей либо лишение свободы до восьми лет, совершённое группой лиц по предварительному сговору или в крупном размере — с суммой ущерба свыше 250 тыс. рублей", — говорится в тексте письма, сообщает RT.

Однако, по мнению юриста Вадима Ткаченко, необходимости в отдельной статье нет, так как санкции основной статьи за мошенничество уже позволяют достаточно строго наказать преступников, никаких дополнительных плюсов это изменение в УК не даст. В методах доказывания особенностей также не будет, добавил он.