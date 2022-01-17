НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Мэр украинского города Шостки Николай Нога пожаловался на "сумасшедшую" стоимость газа

По словам градоначальника, тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку.

17 января, 05:34

Фото © Pixabay

Мэр города Шостки в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала "Наш" на "сумасшедшую" стоимость газа. По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.

"Отопительный сезон — чрезвычайно сложный, цена на газ — сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует", подчеркнул градоначальник.

Хлебопекарни Украины оказались на грани коллапса из-за высоких цен на газ

Хлебопекарни Украины оказались на грани коллапса из-за высоких цен на газ

Ранее киевский экономист Юрий Атаманюк объяснил, почему Украина сама виновата в проблемах с транзитом газа, которые могут грозить ей из-за трубопровода "Северный поток – 2". А украинский экс-министр Юрий Бойко рассказал, чем грозит запуск всех энергоблоков АЭС. Он напомнил, что такие агрегаты следует выводить в ремонт по срокам, а не использовать на максимуме.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1