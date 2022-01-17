Мэр украинского города Шостки Николай Нога пожаловался на "сумасшедшую" стоимость газа
По словам градоначальника, тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку.
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Мэр города Шостки в Сумской области Украины Николай Нога пожаловался в эфире телеканала "Наш" на "сумасшедшую" стоимость газа. По его словам, в этом году отопительный сезон в городе проходит сверхсложно.
"Отопительный сезон — чрезвычайно сложный, цена на газ — сумасшедшая... Тарифы остались прежними, но ввели дополнительные платежи за транспортировку, обогрев. И это людей волнует", — подчеркнул градоначальник.
Ранее киевский экономист Юрий Атаманюк объяснил, почему Украина сама виновата в проблемах с транзитом газа, которые могут грозить ей из-за трубопровода "Северный поток – 2". А украинский экс-министр Юрий Бойко рассказал, чем грозит запуск всех энергоблоков АЭС. Он напомнил, что такие агрегаты следует выводить в ремонт по срокам, а не использовать на максимуме.
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