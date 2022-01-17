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Глава МВД Австралии Эндрюс заявила, что Новаку Джоковичу на 3 года запретят въезд в страну

В свою очередь премьер-министр Скотт Моррисон отметил, что "при правильных условиях у человека есть возможность вернуться".

17 января, 05:41
<p>Новак Джокович © ТАСС / PA Wire</p>

Новак Джокович © ТАСС / PA Wire

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу на три года запретят въезд в Австралию. Об этом заявила глава МВД страны Карен Эндрюс.

"Его визу аннулировал министр Хоук. Федеральный суд это решение не отменил, и в результате ему на три года будет запрещён въезд в страну", — приводит слова Эндрюс Tennis World USA.

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В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что "при правильных условиях у человека есть возможность вернуться". По его словам, это будет учитываться, когда придёт время принимать решение.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.

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10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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