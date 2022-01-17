Глава МВД Австралии Эндрюс заявила, что Новаку Джоковичу на 3 года запретят въезд в страну

Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу на три года запретят въезд в Австралию. Об этом заявила глава МВД страны Карен Эндрюс.

"Его визу аннулировал министр Хоук. Федеральный суд это решение не отменил, и в результате ему на три года будет запрещён въезд в страну", — приводит слова Эндрюс Tennis World USA.

В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что "при правильных условиях у человека есть возможность вернуться". По его словам, это будет учитываться, когда придёт время принимать решение.

Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.