Глава МВД Австралии Эндрюс заявила, что Новаку Джоковичу на 3 года запретят въезд в страну
В свою очередь премьер-министр Скотт Моррисон отметил, что "при правильных условиях у человека есть возможность вернуться".
Новак Джокович © ТАСС / PA Wire
Сербскому теннисисту Новаку Джоковичу на три года запретят въезд в Австралию. Об этом заявила глава МВД страны Карен Эндрюс.
"Его визу аннулировал министр Хоук. Федеральный суд это решение не отменил, и в результате ему на три года будет запрещён въезд в страну", — приводит слова Эндрюс Tennis World USA.
В свою очередь премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что "при правильных условиях у человека есть возможность вернуться". По его словам, это будет учитываться, когда придёт время принимать решение.
Ранее Лайф сообщал, что в начале января Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна, куда он прибыл для участия в первом турнире Большого шлема нынешнего сезона Australian Open. Представители команды сербского спортсмена запросили тип австралийской визы, который не выдаётся обладателям медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции.
10 января Австралийский федеральный суд в Мельбурне удовлетворил апелляцию Джоковича, оспорившего аннулирование своей визы и решение о депортации, принятое погранслужбой страны. Однако 14 января министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение вновь аннулировать визу Джоковича.
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