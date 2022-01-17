Тихоокеанский флот пополнится новыми подлодками 949АМ "Антей"

В ближайшее время Тихоокеанский флот пополнится модернизированными атомными подводными лодками 949АМ "Антей". Они смогут взять на борт больше крылатых ракет, чем любые другие корабли ВМФ, а по своим боевым возможностям будут сопоставимы с атомными подлодками последнего поколения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Первым атомным подводным ракетным крейсером обновлённого проекта 949АМ станет К-132 "Иркутск" (на службе с 1988-го). Он в ремонте более 13 лет, его возвращение в строй на Тихоокеанский флот ожидается в этом году. В первую очередь "Иркутску" обновят вооружение: вместо тяжёлых сверхзвуковых противокорабельных ракет П-700 "Гранит" — более лёгкие и мощные "ониксы" и "калибры". Причём количество увеличат до 72 единиц. Такого арсенала нет ни у одного вымпела ВМФ России.

По данным источника, одного залпа такого АПРК будет достаточно для ликвидации авианосной группы. На данный момент не существует корабельной системы ПВО, способной отразить сразу несколько десятков высокоскоростных боеприпасов. Более того, в скором времени боевая мощь подлодок будет только расти, так как для массового вооружения поступят гиперзвуковые ракеты "Циркон".

На модернизацию отправят и атомный крейсер К-442 "Челябинск". Работы планируется завершить до 2025 года.