Токаев освободил племянника Назарбаева от должности первого зампреда КНБ
Ранее с руководящих должностей национальных компаний было уволено два зятя экс-лидера республики.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда Комитета по нацбезопасности Самата Абиша, который является племянником экс-главы государства Нурсултана Назарбаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте казахстанского лидера.
"Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобождён от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", — говорится в документе.
Ранее Лайф писал, что два зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. Позже ещё один зять Назарбаева, Тимур Кулибаев, ушёл с поста главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана.
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