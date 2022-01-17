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Токаев освободил племянника Назарбаева от должности первого зампреда КНБ

Ранее с руководящих должностей национальных компаний было уволено два зятя экс-лидера республики.

17 января, 06:43
<p>© ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

© ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности первого зампреда Комитета по нацбезопасности Самата Абиша, который является племянником экс-главы государства Нурсултана Назарбаева. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте казахстанского лидера.

"Распоряжением главы государства Абиш Самат Сатыбалдыулы освобождён от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан", — говорится в документе.

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Ранее Лайф писал, что два зятя первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Димаш Досанов и Кайрат Шарипбаев были уволены с руководящих постов в казахстанских национальных компаниях. Позже ещё один зять Назарбаева, Тимур Кулибаев, ушёл с поста главы Нацпалаты предпринимателей Казахстана.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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